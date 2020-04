Kevin Lee croit qu’il a déchiré son LCA, incertain de la durée de son absence

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Kevin Lee pense qu’il sera mis à l’écart dans un avenir prévisible en raison d’une ACL déchirée.

Bien que Lee pense avoir déchiré son LCA, il n’a pas encore obtenu de confirmation en raison de la pandémie de COVID-19. Les hôpitaux étant tellement occupés, il a été obligé d’attendre qu’un centre soit disponible pour passer une IRM, ce qui s’est produit aujourd’hui.

“Je ne l’ai pas encore vérifié. J’ai subi assez de blessures où je suis presque sûr que c’est mon LCA. C’est juste une question de déchirure et de gravité », a déclaré Kevin Lee à Sirius XM. «J’ai eu un rendez-vous à 6h30 [today] tous les hôpitaux sont super sauvegardés donc je n’ai même pas pris la peine d’aller à l’hôpital. Ils m’envoient juste directement au centre d’imagerie, faites-y une IRM. Je n’ai pas pu faire beaucoup de TP, cela fait environ cinq jours depuis que c’est arrivé. C’est f **** d, c’est ma première fois vraiment de me blesser au genou comme ça. »

Kevin Lee dit avoir entendu un bruit fort et depuis lors, le genou a enflé. Il ne sait pas non plus combien de temps sera absent car cela dépend de la façon dont l’IRM se déroule.

Non seulement le genou est mauvais, mais “The Motown Phenom”, dit qu’il peut également avoir été touché par le coronavirus.

«Honnêtement, ne faisant même rien qui soit totalement hors de l’ordinaire. Je veux dire, je ne vais pas rester précisément sur la façon dont cela s’est produit à cause de l’assurance, vous savez. Mais ce n’était pas quelque chose de totalement inhabituel », a-t-il déclaré. «Je pense que j’ai peut-être été affecté par tout ce virus et merde plus que je ne le pense. Pour une raison quelconque, je suis trop fatigué et mon corps ne se sent pas bien. J’ai zigzé alors que j’aurais dû zaguer et j’ai entendu un pop assez fort. Depuis lors, je suis incapable de bouger beaucoup. “

Lee vient de perdre une soumission à Charles Oliveira à l’UFC Brasilia. Après le combat, il a dit qu’il ne pourrait pas se battre à nouveau pendant quelques années car il cherche à corriger ses erreurs.

Que pensez-vous de Kevin Lee déchirant son LCA? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

