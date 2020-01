Kevin Lee dit qu’Islam Makhachev peut “ toujours l’obtenir ” après avoir combattu Charles Oliveira

Kevin Lee a clairement indiqué qu’il cherchait à signer deux accords de combat à la fois.

Lee devrait être à la tête de l’UFC Brasilia contre Charles Oliveira le 14 mars, mais beaucoup s’attendaient à ce qu’il combatte Islam Makhachev. Après que Lee a éliminé Gregor Gillespie, lui et le Russe ont fait des va-et-vient et ont convenu de se battre entre eux sur les réseaux sociaux. Mais, selon “The Motown Phenom”, pourquoi cela ne se produit pas ensuite parce que Makhachev voulait attendre jusqu’en juin.

“Ils ne m’ont vraiment donné qu’une seule option qui était de combattre l’islam en juin en Russie”, a déclaré Kevin Lee à BJPENN.com. «Juin attend honnêtement trop longtemps. Je veux rester actif. “

Bien que Lee soit prêt à combattre Oliveira, il dit qu’il ne signera pas cet accord de combat jusqu’à ce que l’UFC lui envoie également un accord de combat pour Makhachev. Il veut être la première personne à signer deux accords de combat à la fois.

«Je ne pense pas que cela ait été fait auparavant, en chantant deux accords de combat à la fois. Mais ces règles sont là pour être enfreintes », a-t-il expliqué. “Donc, c’est quelque chose que je cherche à faire. Je sais ce que j’essaie de faire et je suis prêt à espérer participer au camp d’entraînement. “

Lee reste actif en prenant Oliveira. Pourtant, Makhachev affirme que Lee a choisi la solution de facilité. Lee ne se soucie pas de ce que dit Makhachev.

«Il sait que nous pouvons toujours l’obtenir. Mais, la seule option qu’ils ont donnée pour faire grand était de se battre en Russie en juin. Mais je ne suis pas intéressé à attendre. À la fin de la journée, c’est lui qui tire sur ma place », a déclaré Lee. «Je vais aussi le chercher et je vous garantis qu’il va s’asseoir en juin et qu’il aura six mois pour se préparer pendant que je devrai combattre Oliveira. Alors, est-ce la solution de facilité? Enfer non, je prends la voie la plus difficile. “

Kevin Lee dit que lui et Islam Makhachev seront à la une de l’émission russe en juin, quel que soit le résultat de son combat contre Oliveira. Mais, si le joueur de 27 ans gagne, il mériterait très bien un adversaire parmi les 10 premiers, mais Lee indique clairement que le classement réel n’a pas d’importance pour lui.

«Je ne regarde pas les classements comme ça. J’ai mon propre classement dont je vais me passer et ce sont les gars qui ont le plus de talent », a-t-il déclaré. «Je considère cela comme une perspective de talent, pas avec toutes les politiques qui y sont liées. L’Islam est quelqu’un qui, selon moi, est l’un des gars les plus talentueux de la division. »

En fin de compte, Kevin Lee sait que battre Islam Makhachev peut mettre en place un scénario entre lui et Khabib Nurmagomedov. Donc, cela fait partie de la raison pour laquelle il veut le combat Makhachev.

“Ouais en quelque sorte, en quelque sorte”, a conclu Lee. «Je te mentirais si je disais que non. Je vais en quelque sorte [casual] les fans qui ne savent pas qui est. Ils ne savent pas qui est Dustin Poirier, ils ne savent pas qui est Justin Gaethje, ils ne savent pas vraiment qui est Tony Ferguson. Mais, ils connaissent Khabib et quand vous battez le partenaire d’entraînement de Khabib, quelque chose est là. Je veux aussi me mesurer à lui à cause de la façon dont il se bat. Il a des similitudes avec Khabib mais il a aussi quelques différences. Il est gaucher et fait certaines choses mieux que Khabib dans certains domaines. “

Si Kevin Lee et Islam Makhachev finissent par se battre, qui pensez-vous gagnera?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.