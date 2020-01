Kevin Lee est ravi de jouer le spoiler de la foule au Brésil

Kevin Lee a fait taire «l’arène la plus célèbre du monde» et il est prêt à tout recommencer.

Cette fois, Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) affrontera la foule brésilienne hostile, quand il affrontera Charles Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC) à l’UFC sur ESPN + 28 en tête d’affiche à Brasilia.

Lors de sa dernière sortie, Lee a infligé un coup de tête brutal à Gregor Gillespie, faisant taire à la fois la foule new-yorkaise et les sceptiques.

C’est un sentiment qu’il espère recréer en territoire ennemi le 14 mars.

“J’aime jouer au spoiler”, a déclaré Lee à MMA Junkie. «Je vais m’assurer que je ferai taire tous ces Brésiliens, et que l’arène sera réelle, très calme à la fin de la nuit, et parfois c’est ce que j’aime faire. J’aime voler un peu de tonnerre. J’ai l’impression d’avoir fermé Madison Square Garden dans mon dernier combat. Celui-ci, je vais fermer cette arène aussi. “

L’Oliveira chauffée au rouge est un autre combat risqué pour l’ancien challenger intérimaire du titre des poids légers de l’UFC, et un affrontement qu’aucun poids léger de haut niveau ne voulait prendre.

Mais Lee se fraye un chemin.

“C’est la façon dont j’ai toujours eu ma carrière, pour être honnête”, a déclaré Lee. «Même dans le dernier combat, avoir à combattre Gregor à New York. J’ai toujours dû emprunter le chemin le plus long et faire deux fois plus de travail que le gars suivant pour arriver là où j’allais, et c’est quelque chose que j’ai un peu accepté à ce stade. “

Stylistiquement, Oliveira pose beaucoup de menaces. Artiste de soumission prolifique, le Brésilien a prouvé qu’il avait aussi du pouvoir entre les mains.

Lee pense donc qu’Oliveira est un digne adversaire.

“C’est un bon combat”, a déclaré Lee. “Surtout avec la façon dont ses deux derniers combats se sont passés, il a obtenu comme deux très belles victoires à élimination directe. Il a montré qu’il pouvait tout faire, donc j’ai l’impression que ce sera certainement l’un des combats qui m’élèvera. Je ne pense pas qu’il soit encore prêt pour ce niveau. Je ne pense pas qu’il se soit encore battu à ce niveau, en particulier dans un événement principal comme celui-ci, donc j’ai l’impression que ce sont deux choses qui se cumulent dans mon coin. Mais dans l’ensemble, je pense que nous sommes vraiment bons, et ce sera un bon combat. »

