Kevin Lee fait allusion à une longue mise à pied après la défaite de soumission

Le voyage de Kevin Lee au Brésil pour l’UFC sur ESPN + 28 s’est terminé par une défaite.

Maintenant, il dit qu’il doit retourner à la planche à dessin, peut-être pour «quelques années», avant qu’il ne soit prêt à retourner dans la mêlée.

“The Motown Phenom” a succombé à un étranglement de guillotine de troisième ronde de Charles Oliveira 29-8 MMA, 17-8 UFC) dans l’événement principal au Ginasio Nilson Nelson à Brasilia samedi. Le joueur de 27 ans n’a pas réussi pour la troisième fois lors de ses quatre dernières sorties.

Toujours sous le choc de la défaite, Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC) s’est entretenu avec les journalistes dans les coulisses après le combat et a tenté de mettre le doigt sur la façon dont tout s’est mal passé.

“Je veux dire, je me suis étouffé, donc je ne sais pas”, a-t-il dit. «J’avais l’impression que le combat allait bien et je me suis juste étouffé. Je ne peux vraiment pas le mettre sur autre chose que ça.

«Les deux premiers tours, j’ai senti que je m’en tenais au plan de match, puis je me suis assis dans le coin au troisième et je leur ai dit que j’allais changer de plan de match. En y repensant, je l’ai abandonné, et ce n’était pas la bonne décision. J’ai essayé de prendre le contrôle du combat au lieu de simplement laisser le combat se produire. Je me suis étouffé. “

La défaite a clôturé une semaine difficile pour Lee, qui est arrivé au Brésil au milieu des inquiétudes croissantes concernant la pandémie mondiale de coronavirus. Ensuite, il n’a pas réussi à faire du poids lors des pesées officielles et a fait pencher la balance de 2,5 livres au-dessus de la limite de poids léger sans titre de 156 livres.

Cette perte de poids, a déclaré Lee, a joué dans sa défaite. Il a fermement blâmé sa perte à sa propre porte.

“Même avec la réduction de poids et toutes ces choses, tant de choses rebondissaient et bougeaient”, a-t-il expliqué. «Ce n’était pas très professionnel de ma part, je dirai cela. J’aurais pu m’en approcher beaucoup mieux, en descendant ici jusqu’au Brésil, sans préavis. Mais j’aurais dû me donner plus de temps pour me préparer à ce combat.

«Le (manque de) temps m’a tué et (j’étais) tout simplement pas préparé. Je n’ai pas fait tomber une diététicienne. Je pensais que l’UFC allait couvrir cela un peu plus – ils l’ont fait pour mon dernier combat. Donc, ce n’était pas plus professionnel de ma part, et je ne peux que faire des excuses et me blâmer. Et je pense que, la façon dont la réduction de poids s’est déroulée, s’est en quelque sorte reportée dans le combat. (Cela) n’a certainement pas aidé. “

Malgré le manque de poids – son deuxième dans ses quatre derniers combats légers – Lee a insisté sur le fait que sa classe de poids optimale reste à 155 livres. Mais il a admis qu’il devra revenir en arrière et résoudre certains problèmes avant de remettre les pieds dans l’octogone, même si cela signifie une longue mise à pied.

“Je pense que le poids léger reste ma maison”, a-t-il déclaré. “Je dois juste affiner certaines choses. Mais je vais prendre longtemps. Je me suis précipité dans ce combat. Ce sera probablement une bonne minute avant de me revoir.

«Je pense que je dois évaluer certaines choses. J’avais l’impression que mon camp était super. Mes entraîneurs m’ont dit toutes les bonnes choses à faire. Je l’ai abandonné – tout est sur moi sur celui-ci. Donc ça va peut-être durer quelques années. “

Alors que la déception de Lee était évidente, son désir de revenir en arrière et de s’améliorer était également perceptible et il a expliqué sur quoi il travaillerait dès son retour à l’entraînement.

“Bien plus de jiu-jitsu, c’est sûr”, a-t-il dit. «Je continue de perdre ces combats par étouffement, et ces gars ne m’étouffent même pas. Ça m’étouffe. Je pense que c’est moi qui m’étouffe, donc je dois comprendre pourquoi. “

.