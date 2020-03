Kevin Lee intéressé par un match de grappling de 100 000 $ contre Dillon Danis

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Kevin Lee est intéressé à attaquer Dillon Danis et il veut 100 000 $ sur la ligne.

Danis a appelé Lee dans le passé et «The Motown Phenom» souhaite que cela se produise cet été. Mais, il sait que si cela ne se produit pas cette année, cela peut arriver à tout moment car c’est un match que tout le monde voudra voir.

«Lorsque les options sont épuisées, il est l’as dans le sac. Il est toujours là et me regarde toujours. Je peux y aller et y arriver, ce serait de l’argent facile », a déclaré Lee à ESPN MMA sur Instagram Live. «Je veux aussi devenir plus offensif avec mon jiu-jitsu, donc je pourrais vomir des verrous.»

S’ils vont de l’avant et font le match de lutte, Kevin Lee indique clairement que c’est pour 100 000 $. Il veut aussi que ce soit leur argent, pas l’argent du parrainage qui le paie.

“J’espère qu’il a toujours l’argent en banque, j’espère qu’il est toujours sur la masse salariale de Conor ou quelque chose, vous savez que Conor est toujours généreux avec lui.” J’ai été à moi, les mines ont été cachées », a déclaré Kevin Lee. «Je l’ai sorti en espèces juste pour un jour de pluie, juste quand je m’ennuie. On verra, cet été ça va en être un. Je pourrais le faire cet été, une fois que je m’ennuierai assez, je pourrais le faire.

«Je pensais que c’était 100 g, c’est 100 g. Je suis motivé par l’argent, c’est la seule façon de me faire sortir de ce canapé. Donc, c’est 100 g et c’est 100 g de mon argent ou du sien. Quand il m’a approché, il m’a dit que quelqu’un allait le parrainer », a-t-il poursuivi. «Comme non, cela vient directement de la source. Je veux son argent, je veux dépenser son argent quand je vais au magasin, je ne veux dépenser personne d’autre. Je veux voir son bordereau de dépôt et je veux voir d’où il l’a tiré. C’est la seule façon pour moi de me lever. Ouais, je veux dépenser son argent. Comme je l’ai dit, nous pourrions y arriver, j’attendrai de m’ennuyer suffisamment. »

Que Kevin Lee et Dillon Danis s’affrontent ou non pour 100 000 $ est en suspens. Mais ce sera sans aucun doute un match très intéressant et que beaucoup de fans aimeraient voir.

Aimeriez-vous voir Kevin Lee et Dillon Danis lutter pour 100 000 $? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.