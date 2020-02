Kevin Lee n’a pas peur de montrer son soutien à Bernie Sanders malgré le retour politique des fans ou des combattants

Le concurrent léger de l’UFC, Kevin Lee, n’a pas les mêmes préoccupations que la légende de la NBA Michael Jordan en ce qui concerne ses opinions politiques.

Récemment, Lee a été invité par le candidat à la présidence Bernie Sanders à prendre la parole lors d’un rassemblement au Nevada et “The Motown Phenom” était impatient d’accepter. La chance de parler au nom de Sanders est survenue après que Lee a éliminé Gregor Gillespie devant le président Donald Trump lors de l’UFC 244 en novembre dernier et qu’il a suivi avec une publication sur Instagram qui disait: “Bernie Sanders, salauds”.

Pendant ce temps, au sommet de sa popularité en tant que sans doute le plus grand joueur de basket-ball de l’histoire, Jordan a été courtisé par un candidat politique en Caroline du Nord lui demandant son soutien lors d’une volatile course sénatoriale.

Jordan a choisi de ne pas approuver le candidat parce qu’il était toujours ultra-préoccupé par son image publique et comme cité dans le livre de 1995 Second Coming, il a déclaré: “Les républicains achètent aussi des chaussures”.

L’idée était que Jordan craignait d’offenser une partie de sa base de fans potentielle en défendant un candidat politique qu’il ne soutenait pas, mais Lee ne partage certainement pas cette même idéologie lorsqu’il s’agit de soutenir Sanders à la présidence.

«Je pense que la différence avec nous est que le combat est la chose la plus réelle que vous obtenez vraiment. Je ne me soucie pas de la marque et de la vente de chaussures », a déclaré Lee à MMA Fighting. “Je n’essaye pas de faire rien de tout cela. Avec les combats, nous essayons vraiment de nous mettre au monde. Ce que je suis vraiment. Cette partie ne me dérange vraiment pas. Je ne me soucie pas vraiment du nombre de chaussures que je vais vendre.

«J’essaie de faire les meilleurs combats possibles et une partie de moi en tant que personne est les choses auxquelles je crois, les choses que je vais soutenir. Si je me sens Bernie, j’y vais et j’ai l’impression que ce genre de combat se déroule. Vous pouvez vraiment le ressentir. Dans un match de basket, ce n’est qu’un match. Ils jouent tous à un jeu. »

Bien que Jordan se soit éloigné des projecteurs politiques, Lee n’est pas le premier combattant à manifester son soutien à un candidat à la présidence.

L’ancien champion par intérim Colby Covington a essentiellement construit toute sa personnalité autour du président Trump et il est finalement devenu un ami proche de ses fils, Eric et Donald Trump Jr.

Ronda Rousey a manifesté son soutien à Sanders en 2016, ce qui a conduit Trump à la cibler avec un message au vitriol sur Twitter après avoir été assommée par Holly Holm. Et tout récemment, Bryce Mitchell a crié Trump après sa victoire pour sa soumission lors d’un combat à Washington, DC en décembre dernier.

Pour sa part, Lee a le sentiment qu’il est de sa responsabilité de défendre ce en quoi il croit même si ce n’est pas particulièrement populaire auprès de certains de ses camarades de combat ou d’un segment de la base de fans de l’UFC.

En fait, Lee était honoré que la campagne des Sanders lui ait demandé de se présenter au rallye et il était plus qu’heureux de faire sa part.

«J’ai été un peu surpris qu’il m’ait demandé de parler pour lui. J’ai essayé de faire de mon mieux pour défendre la cause », a déclaré Lee. “C’est un mec cool, il l’est vraiment et il devrait certainement être le prochain président.”

Alors que Lee a montré un soutien indéfectible à Sanders, il a certainement vu de nombreux athlètes de l’UFC vanter Trump avant les élections de 2020.

Bien que certaines ligues sportives tentent d’éviter la politique tous ensemble, il est presque impossible pour les athlètes de l’alignement de l’UFC, étant donné que le président de l’entreprise Dana White a parlé au nom du président Trump lors de la Convention nationale républicaine de 2016.

Si Lee est l’homme étrange parce qu’il soutient Sanders, cela ne le maintiendra certainement pas silencieux à l’approche des élections de novembre.

«Je pense que certains d’entre eux essaient en quelque sorte d’entrer dans les bonnes grâces de l’UFC. D’accord, je vais juste croire ce que vous allez peut-être croire », a déclaré Lee à propos des combattants soutenant Trump. «J’ai l’impression qu’en tant que combattants, nous sommes un peu trop égoïstes. Nous ne voyons pas vraiment le plus grand bien, surtout avec quelque chose comme un syndicat.

«Je ne sais pas si cela se produira jamais, car il est difficile de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Je pense que c’est un peu bizarre [so many support Trump]. “

Avec un combat prévu en mars contre Charles Oliveira au Brésil et prévoit de participer à nouveau en juin, Lee sera occupé en 2020, mais il se présentera toujours et aidera Sanders chaque fois qu’il en aura besoin.

Son espoir est que d’ici la fin de l’année, il fêtera une course au titre poids léger pendant que Sanders se prépare pour son inauguration.

“Ça va aller beaucoup mieux quand j’aurai effectivement le titre enroulé autour de ma taille et que je pourrai l’emporter à la Maison Blanche”, a déclaré Lee. “Si tout est en ligne, je vais avoir ma propre photo à la Maison Blanche avec la ceinture à côté et je ne vais pas avoir à appeler Dana pour le faire non plus.”