Kevin Lee ne réduira pas le poids supplémentaire et se battra avec Oliveira pour prendre du poids

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Kevin Lee ne réduira aucun poids supplémentaire après avoir fait basculer la balance à 158,8 livres ce matin – deux livres au-dessus de la limite de 156 livres pour son combat léger avec Charles Oliveira.

Cette nouvelle vient du journaliste brésilien du MMA, Raphael Marinho, qui est sur les lieux de la carte UFC Brasilia de samedi.

Selon Marinho, Oliveira a accepté un concours de poids avec Lee, mais les parties concernées n’ont pas encore décidé quelle portion du sac à main d’Oliveira Lee recevra.

Kevin Lee não vai continuar o corte de peso. Informação a CABMMA. #feedmma

– Raphael Marinho (@raphamarinho) 13 mars 2020

Charles do Bronx acaba de falar que a luta vai acontecer de qualquer jeito, mas disse que ainda não foi definido valor da multa. #feedmma pic.twitter.com/krrttNlpB6

– Raphael Marinho (@raphamarinho) 13 mars 2020

Kevin Lee entrera dans la cage de l’UFC Brasilia avec une énorme victoire en vue arrière. En novembre, sur la carte principale de l’UFC 244, il a remporté une victoire KO dévastatrice sur Gregor Gillespie, anciennement invaincu. Cette victoire l’a séparé d’une paire de défaites difficiles face à Rafael dos Anjos et Al Iaquinta.

Lee a récemment déménagé son camp d’entraînement à Tristar à Montréal, Québec, Canada, le gymnase derrière Georges St-Pierre. Jusqu’à présent, cette décision semble porter ses fruits en termes de formation. Malheureusement, il est clair que la réduction à la limite de poids léger continue d’être difficile pour lui.

Charles Oliveira, quant à lui, est sur une séquence de victoires de six combats fantastique mise en évidence par des victoires d’arrêt sur Clay Guida, Jim Miller, David Teymur, Nik Lentz et plus récemment Jared Gordon, qu’il a éliminé lors de l’arrêt de l’UFC en novembre à Sao Paulo. , Brésil.

Lee et Oliveira entreront en collision dans l’événement principal de la carte UFC Brasilia de samedi. L’événement se déroulera dans une arène vide, car les rassemblements publics ont été interdits dans la région sous la menace de COVID-19.

Êtes-vous surpris que Kevin Lee ait manqué de poids pour l’événement principal de l’UFC Brasilia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.