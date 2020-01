Kevin Lee n’est pas impressionné et irrité par la victoire de Conor McGregor contre le “ chinny ” Donald Cerrone

Kevin Lee n’est pas impressionné par la victoire par élimination de Conor McGregor contre Donald Cerrone à l’UFC 246.

McGregor a fait son retour dans l’Octogone après une mise à pied de 15 mois et TKO’d «Cowboy» en seulement 40 secondes après que des frappes à l’épaule ont cassé le nez de Cerrone. Il a suivi avec un coup de tête et a ensuite terminé par le sol et la livre.

Pourtant, pour Kevin Lee, il pense que l’Irlandais reçoit trop d’accessoires pour battre un Cerrone «chinny» et «over the hill».

“Je n’ai pas été impressionné par rien dans l’UFC pendant une minute, pour être honnête avec vous. Ça commence à devenir un peu fou pour être honnête avec vous », a déclaré Kevin Lee lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Et Conor est là-haut avec ça. Je veux dire, c’était un bon petit, vous savez, il a fait le travail, il a eu l’argent. Mais, pour moi, il a combattu un gars qui a été choisi pour lui, il l’a sélectionné pour lui et était mignon. Chaque fois que vous descendez par une grève de l’épaule, et ça vous pique vraiment, et ce n’est même pas le slick “Cowboy”, je ne suis pas de ceux qui pensent que “Cowboy” est couché.

«Mais, si une épaule vous fait mal, cela signifie que votre menton est parti et ils le savaient déjà. Donc, je ne suis pas impressionné. Je suis un peu irrité par ça, pour être honnête avec vous. Quand je dois aller à l’épicerie hier et entendre les gens parler de oh il a fait ça à “Cowboy”, oh il est de retour, bla, bla bla. Allez, mec », a-t-il poursuivi. «Nous nous battons vraiment ici. Pour moi, je me bats vraiment, j’ai eu mon combat de retour en novembre et j’ai affronté un gars invaincu. Je n’ai pas pris quelqu’un qui est un peu au-dessus de la colline. Donc, oui, je suis un peu irrité par ça, pour être honnête. »

Kevin Lee vient de remporter la victoire par huitièmes de finale contre Gregor Gillespie et devrait affronter Charles Oliveira. Il dit qu’il est obligé de prendre ces combats difficiles et de se battre et de venir. McGregor, quant à lui, peut s’en tirer en battant un gars sur une séquence de deux défaites consécutives.

Quoi qu’il en soit, Lee se concentre uniquement sur lui-même, mais est irrité par tous les discours sur le retour de McGregor après l’UFC 246.

