Kevin Lee ou Charles Oliveira finiront-ils?

Par: Dan Tom |

13 mars 2020 17h00

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 28.

L’UFC sur ESPN + 28 aura lieu samedi à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. La carte est diffusée sur ESPN et diffuse sur ESPN +.

Kevin Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’9 ″ Âge: 27 Poids: 155 lb Atteindre: 77 ″

Dernier combat: KO l’emporte sur Gregor Gillespie (2 novembre 2019)

Camp: Tristar Gym (Canada / Las Vegas)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titres régionaux MMA

+ Lutteur collégial (NCAA Division II)

+ 3 victoires KO

+ 8 soumissions gagnantes

+ 6 finitions au premier tour

+ Amélioration de la frappe globale

^ Jeu de jambes, principes fondamentaux, précision

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

+ Excellents tirs offensifs et réactifs

^ A éliminé 14 des 16 adversaires de l’UFC

+ Grappler de transition intelligent

^ Positionnement conscient / combat les mains

+ Dos dangereux

^ Hanches lourdes et étranglements écrasants

Charles Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’10 ”Âge: 30 Poids: 155 lb Atteindre: 74 ″

Dernier combat: KO l’emporte sur Jared Gordon (16 nov.2019)

Camp: Chute Boxe / Macaco Gold Team (Brésil)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien

+ 8 victoires KO

+ 18 soumissions gagnantes

+ 14 finitions au premier tour

+ Rythme et pression agressifs

+ Capacité de boxe améliorée

^ Crochets et uppercuts précis

+ Arsenal de muay thaï solide

^ Genoux et coudes dangereux

+ Coups de pied durs

+ Capacité de lutte sous-estimée

^ Fortes éliminations du corps à corps

+ Superbe grappler de transition

^ Acuité de soumission diversifiée

Point d’intérêt: jouer avec le feu

L’événement principal de Brasilia propose une confrontation amusante entre deux grapplers dangereux qui ont fait leurs preuves.

Après un coup de grâce catégorique contre Gregor Gillespie, Kevin Lee a réaffirmé le potentiel pour lequel beaucoup l’ont ancré. En déplaçant son camp au Tristar Gym au Canada, Lee a apparemment aiguisé son arsenal déjà grandissant.

De son jeu de jambes aux fondamentaux, Lee n’a jamais hésité à adopter une position gaucher lorsqu’il attaque son adversaire. Cela dit, lors de la dernière sortie de Lee, il affichait un jeu de boxe beaucoup plus serré et dédié à partir d’une position orthodoxe, montrant qu’il s’asseyait plus sur ses coups de poing.

“The Motown Phenom” a utilisé son long coup pour mettre la main droite qui passait par-dessus l’épaule de son Gillespie ou sous sa garde. Et quand Lee a lu où allait la tête de son adversaire, il n’a pas tardé à l’intercepter avec un coup de pied dévastateur.

Néanmoins, malgré l’amélioration de la propension de Lee à lever la tête des coups de poing, il n’est pas au-delà d’être piqué pour ses efforts – c’est pourquoi Charles Oliveira fait un match si intéressant.

Maraudeur offensif qui peut faire avancer Thai derrière un haut garde, “Do Bronx” Oliveira offre une pléthore de problèmes debout. Le champion brésilien possède également un long jab poussant qu’il aime utiliser pour mettre en place les mains droites et les coups de pied dans les jambes.

Une fois sa gamme établie, Oliveira trouve rapidement des coudes créatifs et des uppercuts destructeurs qui changent souvent le teint d’un combat en un rien de temps. Cependant, Oliveira, n’est pas au-delà de se faire renverser, car son style de garde de bombardement l’a traditionnellement ouvert aux dommages corporels.

Quel que soit l’homme qui blesse l’autre en premier, vous pouvez vous attendre à ce que l’action tombe au sol peu de temps après si les deux parties sont toujours conscientes.

Point d’intérêt suivant: Protégez votre cou

