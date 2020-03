Kevin Lee prêt à accepter des adversaires que personne ne veut affronter après que des combattants comme Justin Gaethje l’aient rejeté

En tant qu’ancien prétendant au titre par intérim, Kevin Lee a été considéré comme l’un des meilleurs combattants de 155 livres de l’UFC au cours des dernières années, mais il a eu du mal à obtenir de nombreux poids légers parmi les meilleurs pour lui faire face.

Alors que son stock a pris un léger coup après une défaite contre Al Iaquinta puis un bref arrêt au poids welter pour un seul combat, Lee était toujours cimenté dans le top 10 de la division, mais il n’y avait pas beaucoup de preneurs prêts à accepter son défi.

Selon Lee, il a tenté de se battre avec une balle de destruction humaine Justin Gaethje alors qu’il grimpait dans les rangs des poids légers, mais il a déclaré que l’ancien champion des World Series of Fighting l’avait rejeté.

“J’ai essayé de le faire”, a révélé Lee lors d’un entretien avec MMA Fighting. “Juste parce qu’il a un numéro à côté de son nom et qu’il aurait aussi été un bon combat. Il a refusé. Je suis donc passé à plus grand et mieux. “

Lee dit qu’une fois que Gaethje a continué à le combattre, il a juste commencé à regarder vers les défis de la division que tout le monde semblait éviter.

C’est pourquoi il n’a eu aucun problème à accepter un combat contre Gregor Gillespie, un espoir léger invaincu auparavant, qui ressemblait à un futur prétendant au titre lors de ses six premiers combats à l’UFC. Lee l’a rapidement éliminé au premier tour quand ils se sont affrontés à l’UFC 244 en novembre dernier.

Après cette victoire, Lee a fait savoir à l’UFC qu’il voulait le prochain gars le plus dur de la liste que tout le monde évitait.

Certains combattants tentent de protéger un classement ou n’acceptent que certains adversaires tout en disant publiquement qu’ils feront face à quiconque que l’UFC mettra devant eux, Lee fait de son mieux pour suivre la marche plutôt que de simplement parler.

“Gaethje, il le fait en ce moment. Il l’a fait avec moi. Il est censé être le type de combattant du combattant “, a déclaré Lee. “Le type de Donald Cerrone qui combattra n’importe qui, mais ils font tous de la politique. Je marche vers mon propre tambour. J’ai toujours été sur ma propre énergie, donc si je vois un tas de gens faire la même chose, je vais en quelque sorte dans l’autre sens. Je suis prêt à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C’est ce que je ressens qui m’a toujours un peu séparé du peloton.

“Et à la fin de la journée, je vais être le champion. C’est ma ceinture. Je dois quand même passer par tous ces gars, alors allons-y et volons leur élan. “

Samedi, Lee se rendra en territoire ennemi pour affronter Charles Oliveira lors de l’événement principal de l’UFC Brasilia.

Le combat a éclaté après que Lee a pratiquement supplié l’UFC de lui donner un combat contre Islam Makhachev après avoir échangé de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Makhachev était un autre de ces combattants que tout le monde évite apparemment, c’est exactement pourquoi Lee a demandé à l’UFC de le lui donner.

“Je me suis assis avec eux pendant tant d’heures en essayant de les convaincre de me donner le combat au point où j’étais prêt à prendre une réduction de salaire pour le faire”, a déclaré Lee. «Ce n’est pas la chose la plus intelligente sur moi, surtout pour un gars comme l’islam. Je vais lui donner son respect. Il est l’un des gars les plus coriaces de la division. Il peut battre n’importe qui dans le top 5, le top 3, il peut battre n’importe lequel de ces gars.

“J’étais prêt à le faire, mais à la fin de la journée, l’UFC doit faire ce que l’UFC doit faire et tout ce qui a le plus de sens commercial.”

Avec la lutte contre Oliveira, Lee affronte un concurrent léger qui remporte six victoires consécutives tout en détenant le record du plus grand nombre de victoires de soumission de l’histoire de l’UFC. Il n’a peut-être pas le plus grand nom de la division, mais il est vraiment bon – et c’est pourquoi Lee était plus que prêt à signer le contrat lorsque l’UFC a fait l’offre.

“Je me fiche du numéro à côté de leur nom”, a déclaré Lee. «Oliveira atteint le sommet de sa carrière. Il a une fille en route, donc il a un peu plus de motivation. Il va se présenter et me donner un bon combat. “

Aussi impressionnant qu’Oliveira ait été récemment, Lee pense que c’est un grand pas en avant pour lui et il est prêt à lui montrer ce que c’est que de combattre l’un des meilleurs poids légers au monde.

“Je ne pense pas qu’il ait jamais été dans un combat de cette taille, de cette ampleur”, a déclaré Lee. «Un événement majeur dans son pays d’origine. Cela peut ajouter un peu de pression. Et je ne pense pas qu’il ait jamais combattu quelqu’un comme moi ou à mon niveau. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était Max Holloway et il s’est à peine présenté pour ce combat.

«J’attends le bon Charles Oliveira dans celui-ci. Il va me voir comme son ticket pour le sommet, donc je vais m’assurer de le poser. »