Kevin Lee prévoit de montrer qu’il est déjà “numéro un” à l’UFC Brasilia

Kevin Lee entame son combat de l’UFC Brasilia contre Charles Oliveira avec une tonne de confiance.

Lee, qui vient de remporter une victoire par élimination directe au premier tour contre Gregor Gillespie, se rendra en territoire ennemi pour combattre Oliveira. Pourtant, l’atmosphère sera un peu différente car il n’y aura pas de fans dans l’arène.

Dans ce combat, “The Motown Phenom” s’attend à un gros rebut et prévoit de battre le Brésilien où il est le meilleur et qui est sur le terrain.

«Je m’attends à un grand combat. Charles Oliveira a le record de soumissions dans l’histoire de l’UFC et ses deux dernières victoires ont été remportées par KO. Il est très minutieux et essaiera de présenter un spectacle pour son peuple. Ce sera un grand combat », a déclaré Lee à Combate. «J’ai fait face à de nombreuses ceintures noires en jiu-jitsu, et Charles est le plus décoré d’entre eux. Je suis très excité de me tester contre lui. Il est le finisseur le plus efficace de l’UFC, donc si je le bat sur le terrain, il montrera vraiment que je suis le meilleur. Je pense que nos styles correspondent très bien. »

Suite à ce combat, Lee a déclaré vouloir l’Islam Makhachev en juin en Russie. Pourquoi il continue de combattre des adversaires de rang inférieur ou non sous des noms connus est simple. Il dit qu’il est déjà numéro un et prévoit de le montrer à nouveau samedi.

“Je ne regarde pas beaucoup les classements, mais si vous regardez en fonction des compétences, c’est à cause de la position de challenger numéro un”, a-t-il déclaré. “C’est là que je pense. Je suis déjà numéro un, et j’ai hâte de le montrer “

Si Kevin Lee se lève la main, il interrompra la séquence de victoires de six combats d’Oliveira. Et il est convaincu qu’il fera exactement cela.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.