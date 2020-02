Kevin Lee prévoit de rappeler à Charles Oliveira qu’il est dans «les grandes ligues maintenant» dans l’événement principal de l’UFC Brasilia

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Kevin Lee ne s’attendait pas à affronter Charles Oliveira ensuite, mais il est enthousiasmé par la chute.

Dans l’événement principal de l’UFC Brasilia le 14 mars, Lee tentera de faire deux fois de suite lorsqu’il affrontera la favorite locale Oliveira. “The Motown Phenom” dit que combattre un Brésilien au Brésil est quelque chose que peu de gens veulent faire. Mais il est enthousiasmé par cette opportunité.

«Je l’ai fait tout au long de ma carrière. J’ai dû faire un long chemin et maintenant je dois aller au Brésil et combattre un Brésilien », a déclaré Kevin Lee à BJPENN.com. «Mon dernier combat, j’ai combattu un New Yorkais à New York et j’essaie de combattre le Russe en Russie. C’est mon M.O. Ça ne va pas s’arrêter maintenant. Ce n’est pas idéal, mais j’aime faire des choses que personne n’aime faire. “

Lorsque ce combat a été réservé, beaucoup ont été surpris que ce ne soit pas Kevin Lee contre Islam Makhachev après que les deux aient accepté de se battre sur les réseaux sociaux. Mais, le combat n’a été offert qu’en juin et Lee veut être actif.

Quand il a dit cela à l’UFC, il ne savait pas qui serait son adversaire, mais a été surpris quand c’était Oliveira.

“Si je suis honnête, Oliveira, je n’avais pas l’œil sur. Parfois, il est vraiment engagé dans un combat et parfois dans un combat, comme contre Max Holloway, il ne se présente pas vraiment et quitte », a expliqué Kevin Lee. «Donc, pour être honnête, il est assez difficile de se préparer à un gars comme ça. Il est difficile de se battre contre quelqu’un comme ça. Celui-ci, c’est moi qui compétitionne contre moi-même. »

Dans ce combat, Oliveira est connu comme un grappler car il a le plus de victoires de soumission dans l’histoire de l’UFC. Mais, lors de ses deux derniers combats, il a marqué des victoires KO / TKO, notamment en éliminant Jared Gordon à froid aux pieds.

Lee sait qu’Oliveira est un combattant dangereux, donc tout dépend s’il peut exécuter son plan de match pour gagner.

«Il a beaucoup de victoires de soumission, mais il remporte quelques victoires par élimination directe. Il commence à sentir ses mains un peu plus. Je me prépare à tout », a déclaré Lee. «C’est un gars qui peut tout faire aussi. Mais je vais mettre sur pied un meilleur plan de match qui inclura le sol et les pieds. Il ne restera plus qu’à savoir qui peut réaliser une meilleure performance. »

Au final, Kevin Lee reste confiant qu’il lèvera la main à un mois et demi du combat. Il sait qu’il est le meilleur combattant et dit que la pression sera sur Oliveira étant donné qu’il est en tête d’affiche et doit combattre un adversaire parmi les 10 premiers.

«Je pense que cela lui mettra aussi un peu de pression. Il y a quelque chose à dire à propos de ses combats devant son propre peuple et de son premier grand événement principal. Tout cela s’ajoute au combat. Cette partie va être une pile dans mon coin. Je vais le lui remettre le 14 mars. Je lui ferai savoir qu’il se jette dans les grandes ligues maintenant », a-t-il conclu.

Selon vous, qui gagnera le combat entre Kevin Lee et Charles Oliveira?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.