Kevin Lee promet de battre Charles Oliveira et d’être la boisson amère de l’UFC Brasilia

Kevin Lee

Le léger Kevin Lee se prépare pour le combat le plus important de sa carrière. L’Américain devra faire face Charles Oliveira dans le combat des étoiles de l’UFC Brasilia, le prochain 14 mars. L’Américain espère battre le Brésilien.

Dans une interview avec MMA Junkie, le combattant a promis “Jetez un seau d’eau froide” qui soutient le natif de Sao Paulo

«J’aime être la boisson amère. Je ferai en sorte de faire taire les bouches de tous les Brésiliens, et cette arène sera très amère, très calme à la fin de l’événement. Parfois, c’est ce que j’aime faire. J’aime être la boisson amère. Je suis désolé d’avoir réduit au silence Madison Square Garden lors de mon dernier combat et je vais aussi garder cette salle de sport silencieuse. », a déclaré le poids léger.

En plus de faire face au public brésilien, d’affronter Charles Oliveira, Lee Il devra battre un adversaire qui est sur une course de six combats “Bronx” est dans la classement 13.

Conscient de la phase de son rival, Kevin a affirmé que Charles Je ne fais jamais face à un adversaire d’élite à l’intérieur UFC Pour l’Américain, le paulista ressentira la pression de diviser l’octogone avec un meilleur combattant.

«Je ne pense pas qu’il soit prêt pour ce niveau. Je ne pense pas qu’il ait combattu à ce niveau, surtout dans le combat stellaire comme celui-ci. Donc, je pense que les choses pèsent en ma faveur », Conclut Lee.

Les deux rivaux viennent gagner leur dernier combat. D’une part, le coup de grâce américain Gregor Gillespie dans UFC 244, mais le favori local n’est pas loin derrière. Oliveira vient de KO Jared Gordondans UFC Sao Paulo.