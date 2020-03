Kevin Lee réagit après la perte de soumission à Charles Oliveira: “Je me suis étranglé”

L’ancien challenger intérimaire du titre des poids légers de l’UFC, Kevin Lee, s’est affronté au concurrent de la division montante Charles Oliveira dans la tête d’affiche de l’UFC Brasilia.

Lee était entré dans le concours avec une tonne de confiance, ceci après avoir remis à Gregor Gillespie sa première perte de carrière grâce à un coup de tête brutal à l’UFC 244.

Cependant, “The MoTown Phenom” a manqué du poids de 2,5 livres pour le concours d’aujourd’hui avec Oliveira, laissant beaucoup de gens se demander si la réduction de poids mal calculée entraînerait des problèmes dans le combat lui-même.

La tête d’affiche de l’UFC Brasilia entre Kevin Lee et Charles Oliveira s’est avérée être un combat très divertissant. Les deux ont échangé des tirs sauvages et les pieds (plus précisément Oliveira) tout en s’engageant dans des échanges de grappling intenses au sol.

Au troisième tour, Lee tirerait pour un retrait qui a donné à Oliveira la possibilité de verrouiller son cou. L’as brésilien s’est rapidement imposé et en quelques secondes, Kevin Lee (18-6 MMA) a été contraint de taper.

Le revers décevant a été la troisième défaite de Lee lors de ses quatre dernières apparitions dans l’Octogone. Le natif de Détroit avait subi des pertes précédentes contre Rafael dos Anjos et Al Iaquinta respectivement pendant cette séquence.

Peu de temps après la conclusion de l’événement de ce soir au Brésil, un Kevin Lee découragé s’est entretenu avec MMAFighting lors d’une mêlée médiatique.

«Je veux dire que je me suis étouffé. Donc je ne sais pas. Le combat allait bien. Je me suis juste étouffé. C’est tout ce que je peux… Je ne peux vraiment pas le mettre sur autre chose que ça. ” Dit Lee. «Les deux premiers tours, j’ai eu l’impression de m’en tenir au plan de match, puis je me suis assis dans le coin avant le troisième et je leur ai dit que j’allais changer de plan de match. Et, en y repensant, j’avoue que ce n’était pas la bonne décision. J’ai essayé de prendre le contrôle du combat, au lieu d’essayer simplement de laisser le combat se produire. Alors, je me suis étranglé. “

Kevin Lee a poursuivi:

“Je pense que c’est toujours ma maison légère”, a déclaré Lee après avoir perdu du poids. «Tu sais que je dois juste affiner certaines choses. Mais je vais prendre beaucoup de temps. Je me suis précipité dans ce combat. Ce sera probablement une bonne minute avant que vous me revoyiez tous. Ce sera probablement dans quelques années. »

Que pensez-vous de Kevin Lee suggérant qu’il pourrait prendre quelques années de congé après la perte de Charles Oliveira ce soir? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020