Kevin Lee réagit au combat de Charles Oliveira à huis clos

Lorsque Kevin Lee affrontera Charles Oliveira dans l’événement principal de l’UFC Brasilia ce week-end, il n’y aura pas de fans dans le bâtiment. C’est parce que l’UFC a converti la carte en un événement à huis clos pour atténuer les risques associés au coronavirus.

Bien que cet événement silencieux à huis clos soit un cadre inconnu pour Lee, il ne semble pas s’en inquiéter.

Jeudi, le concurrent léger a réagi à ce malheureux bouleversement sur Twitter.

Je suis bon pour me battre dans une arène vide. Ne paniquons pas trop, battons-nous, divertissons les gens coincés à la maison. #UFCBrasilia

– Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 12 mars 2020

Kevin Lee entrera dans la cage de l’UFC Brasilia avec une énorme victoire en vue arrière. En novembre, sur la carte principale de l’UFC 244, il a remporté une victoire KO dévastatrice sur Gregor Gillespie, anciennement invaincu. Cette victoire l’a séparé d’une paire de défaites difficiles face à Rafael dos Anjos et Al Iaquinta.

Lee a récemment déménagé son camp d’entraînement à Tristar à Montréal, Québec, Canada, le gymnase derrière Georges St-Pierre. Jusqu’à présent, cette décision semble porter ses fruits.

Charles Oliveira, quant à lui, est sur une séquence de victoires de six combats fantastique mise en évidence par des victoires d’arrêt sur Clay Guida, Jim Miller, David Teymur, Nik Lentz et plus récemment Jared Gordon, qu’il a éliminé lors de l’arrêt de l’UFC en novembre à Sao Paulo. , Brésil.

À l’heure actuelle, Oliveira n’a pas commenté le changement de circonstances entourant la carte UFC Brasilia, mais nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’il réagisse un peu comme Lee.

L’UFC Brasilia est loin d’être la première carte à être touchée par la pandémie de coronavirus. Une longue liste d’événements de promotions comme ONE Championship, KSW et Venator ont déjà été touchés, et il y en a probablement beaucoup d’autres à venir.

Retrouvez Kevin Lee en action dans une arène vide ce samedi sur ESPN +.

