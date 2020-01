Kevin Lee se déclare le «champion sans couronne» de la division des poids légers

Image: UFC sur Instagram

Kevin Lee pense qu’il est le véritable champion de la division des poids légers.

Lee est récemment revenu dans la colonne des victoires avec une victoire par KO contre Gregor Gillespie lors de l’UFC 244. Après la victoire, “The Motown Phenom” devrait être à la une de l’UFC Brasilia contre Charles Oliveira. Il prévoit ensuite de combattre l’Islam Makhatchev en Russie.

Pour lui, il s’agit de rester actif.

«Je veux rester actif et en plus, je me sens comme le champion sans couronne de toute façon. Je dois quand même combattre tous ces mecs », a déclaré Lee à BJPENN.com. «Donc, je pourrais aussi bien rester actif, avoir plus d’expérience là-bas. Ce sera aussi un combat difficile [against Oliveira], il est au sommet de sa carrière mais j’aime me battre. “

Lee se considère comme le champion sans couronne parce qu’il croit que tout le monde veut le combattre, tout comme ils le font avec le vrai champion. Il pense également que ce n’est qu’une question de temps avant de remporter le vrai titre que tout le monde sait qu’il est de toute façon.

«J’ai l’impression que tous ces mecs ont attiré leur attention sur moi. Je suis sûr que tous m’ont regardé, y compris les gars considérés comme parmi les cinq premiers ou proches d’un tir au titre et même Tony et Khabib », a déclaré Lee. “Ils ne vont pas mettre mon nom dans leur bouche mais ils savent tous que je viens. Mais, ils savent tous que c’est mon titre. Ils peuvent continuer à jockey pour cela, mais ils savent tous finalement que c’est mon titre et je le cherche. Je n’ai pas encore vraiment perdu pour un homme léger. J’ai perdu quelques combats mais je n’ai encore rien perdu contre un homme. “

C’est pourquoi Kevin Lee continuera de se battre dans le classement car il dit que le champion doit toujours se battre. Mais Lee dit qu’après avoir battu Oliveira et Makhachev, l’objectif est de se battre pour le vrai titre et de devenir le champion incontesté de l’UFC.

Que pensez-vous de Kevin Lee disant qu’il est le champion sans couronne de la division des poids légers?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.