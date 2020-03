Kevin Lee se penche vers Tony Ferguson dans la lutte contre Khabib Nurmagomedov

Il n’y a pas si longtemps Kevin Lee J’étais convaincu que Khabib Nurmagomedov n’aurait aucun problème à surmonter Tony FergsuonL’ancien challenger intérimaire de 155 livres a changé d’avis.

Ce 18 avril, le Russe exposera sa ceinture devant «El Cucuy» dans la star de la UFC 249et Lee, qui a été maîtrisé par Ferguson dans la star du UFC 216 Il y a un peu plus de deux ans, il pense que toute la situation liée à l’arrêt de la propagation du COVID-19 affectera les performances du champion.

“Je partais pour Khabib à cause de son apparence contre Dustin Poirier, mais maintenant, avec tout cela mis en quarantaine, je me penche en arrière pour gagner Tony”, a déclaré Lee à Ariel Helwani mercredi dernier. «Tony s’entraîne comme ça depuis des années, et je ne pense pas que cela l’affectera du tout. Khabib est quelqu’un qui a toujours vingt personnes autour de lui. C’est en soi au-dessus de la limite. Surtout pendant la Fight Week, je pense que cela l’affectera plus que Tony. Je ne pense pas que Tony s’en foutra. Parfois, le meilleur combattant ne gagne pas toujours, mais celui qui combat le mieux. Donc, avec les camps d’entraînement comme ça, je pense que je me penche sur Tony. »

Lee vient d’être maîtrisé au troisième tour par Charles Oliveira dans le UFC Fight Night Brasilia, qui a marqué sa quatrième défaite lors de ses six dernières présentations sur l’octogone.

Après la perte, le natif de Détroit a prévenu que nous ne le verrions peut-être pas avant quelques années.