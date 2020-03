Kevin Lee s’excuse d’avoir manqué de poids «non professionnel» à l’UFC Brasilia

Crédit d’image: @UFC sur Twitter (photographe non répertorié)

Le poids léger de l’UFC, Kevin Lee, a présenté des excuses pour sa perte de poids non professionnelle dans la perspective de l’UFC Brasilia la semaine dernière.

Lee a été battu samedi soir lors de l’événement principal au Brésil, subissant une perte de soumission au troisième tour aux mains de Charles Oliveira qui a porté sa séquence de victoires à sept.

Lee a manqué de poids la veille du combat, atteignant 158,5 livres, soit 2,5 livres de plus que la limite de 156 livres pour le combat.

. @ MoTownPhenom s’excuse de la façon dont les choses se sont déroulées pendant la semaine de combat #UFCBrasilia.

“Ce n’était pas très professionnel de ma part, j’aurais pu mieux l’aborder.”

Regardez la vidéo complète: https://t.co/IB4EMv1WCS pic.twitter.com/8XJ1bnLCpY

– MMAFighting.com (@MMAFighting) 16 mars 2020

Pendant ses obligations médiatiques après le combat, Kevin Lee a été ouvert et honnête à propos de manquer la marque (vidéo via MMA Fighting):

“Tant de choses rebondissaient et bougeaient – ce n’était pas très professionnel de ma part, je dirai cela”, a déclaré Lee. «J’aurais pu mieux m’y approcher. Descendre ici jusqu’au Brésil, pas forcément à court terme, mais j’aurais peut-être dû me donner plus de temps pour me préparer à ce combat.

«Honnêtement, c’était juste le moment, le temps m’a tué. Je n’y étais pas préparé. Je n’ai pas fait tomber une diététicienne, je pensais que l’UFC allait couvrir ça un peu plus, ils l’ont fait lors de mon dernier combat. C’était plus peu professionnel de ma part. Je ne peux rien faire d’autre que de m’excuser et de me blâmer, et je pense que la façon dont la réduction de poids a été reportée dans le combat. Cela n’a certainement pas aidé. “

Ce fut la deuxième fois dans la carrière de Lee à l’UFC qu’il avait manqué de poids et la quatrième fois dans sa carrière professionnelle d’arts martiaux mixtes dans son ensemble.

De nombreuses questions vont maintenant se poser quant à savoir si Lee appartient toujours ou non au poids léger, certains suggérant que le poids welter est la prochaine étape naturelle pour lui. Hélas, l’homme lui-même a déjà déclaré que lorsqu’il reviendrait finalement, le poids léger resterait sa maison.

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Kevin Lee après l’UFC Brasilia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.