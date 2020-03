Kevin Lee sur la perte de soumission à l’UFC Brasilia: «Je me suis étouffé»

Kevin Lee a débuté son retour au poids léger en 2019 avec un coup d’éclat, éliminant le très difficile Gregor Gillespie au premier tour avec un coup de tête tonitruant. La rangée d’adversaires du meurtrier s’est poursuivie avec Charles Oliveira au Brésil, et tandis que Lee avait l’air bien dans un va-et-vient avec “Do Bronx” à l’UFC Brasilia, le combat s’est terminé au troisième tour avec Oliveira attrapant Lee dans un étranglement à guillotine qui avait ” Le tapotement Motown Phenom »(puis nier qu’il a tapoté).

Lee n’a pas abordé la fin étrange de son combat en parlant à une petite mêlée de journalistes après l’événement, mais il a discuté de la raison pour laquelle il pensait que les choses avaient mal tourné pour lui.

“Je me sentais comme si le combat allait bien, je me suis juste étouffé”, a-t-il déclaré. “C’est tout, je ne peux pas vraiment le mettre sur autre chose que ça. Les deux premiers tours, j’ai eu l’impression de m’en tenir au plan de match, puis je me suis assis dans le coin au troisième et je leur ai dit que j’allais changer de plan de match. Et en y repensant, je l’ai abandonné et ce n’était pas le bon choix. J’ai essayé de prendre le contrôle du combat au lieu de simplement laisser le combat se produire. Alors … je me suis étranglé. “

Lee a admis qu’il n’était pas satisfait de la façon dont tout se passait, du moment où il a atterri au Brésil aux pesées où il a raté la limite de poids léger de deux livres et demie.

“Ce n’était pas très professionnel de ma part, je vais le dire”, a-t-il déclaré. «J’aurais pu m’en approcher beaucoup mieux. J’aurais peut-être dû me donner plus de temps pour me préparer à ce combat. »

“Je n’ai pas fait tomber une diététiste”, a poursuivi Lee. «Je pensais que l’UFC allait couvrir un peu plus cela, ils l’ont fait lors de mon dernier combat. Donc, ce n’était plus professionnel de ma part et je ne peux que faire des excuses et me blâmer. Et la façon dont la perte de poids s’est déroulée, elle s’est poursuivie dans le combat, cela n’a certainement pas aidé. Je pense que ma maison est légère, je dois juste peaufiner certaines choses. Mais je vais prendre longtemps. Je me suis précipité dans ce combat. Ce sera probablement une bonne minute avant de me revoir. “

Pressé de savoir pourquoi il pourrait faire une pause et pendant combien de temps, un Lee dégonflé a suggéré que cela pourrait prendre des années avant de le voir se battre à nouveau.

“Je pense que je dois évaluer certaines choses”, a-t-il déclaré. «J’ai l’impression que mon camp était super, mes entraîneurs m’ont dit toutes les bonnes choses à faire. Je l’ai abandonné. Tout est sur moi sur celui-ci. Alors ça va être … peut-être quelques années. “

Quant à ce qu’il prévoyait de travailler à ce moment-là?

“Bien plus de jiujitsu, c’est sûr”, a déclaré Lee. “Je continue de perdre ces combats par étouffement, et ces gars ne m’étouffent même pas, c’est moi qui m’étouffe, alors … je dois comprendre pourquoi.”

Peut-être que c’est juste le calibre fou des adversaires auxquels il est confronté? Les trois carrières de Lee perdent par étouffement grâce à Tony Ferguson, Rafael dos Anjos et maintenant à Charles Oliveira (cette victoire sur Lee prolonge la séquence de victoires actuelle d’Oliveira à 7). Lee a sans aucun doute besoin de vacances pour traiter cette dernière perte, mais espérons que ce ne sera pas une pause qui durera des années. Gagner ou perdre, “The Motown Phenom” est toujours divertissant, et toujours là au bord de la victoire, même contre la compétition la plus difficile.