Kevin Lee va subir une chirurgie du LCA, dans six mois

Kevin Lee passe sous le couteau pour réparer un LCA déchiré.

Une opération pour le genou de Lee est prévue jeudi, a-t-il révélé mardi à ESPN. Selon Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC), il envisage une récupération de six mois avant de pouvoir réintégrer la cage de l’UFC.

«Avant, cela signifiait être absent un an», a expliqué Lee à ESPN. «Ils se sont améliorés avec la technologie et la (thérapie physique), donc cela pourrait même être plus tôt. Je ne sais pas.”

Lee a récemment concouru en mars à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil. La moitié de la tête d’affiche de la carte, Lee a été présentée par Charles Oliveira lors du troisième tour.

Avant le diagnostic, Lee a révélé qu’il ne s’était pas blessé au genou pendant le combat. Au lieu de cela, il l’a blessé d’une manière inattendue. Bien qu’il ne précise pas exactement comment la blessure s’est produite, Lee a révélé qu’elle ne provenait pas du combat.

“(Je) ne faisais même pas quelque chose qui était totalement hors de l’ordinaire”, a déclaré Lee au Luke Thomas Show. «Je ne vais pas dire précisément comment cela s’est produit à cause de l’assurance, vous savez? Mais ce n’était pas quelque chose de totalement hors de l’ordinaire. Je pense que j’ai peut-être été affecté par tout ce virus et (explétif) plus que je ne le pense. Pour une raison quelconque, je suis juste trop fatigué. Mon corps ne se sentait pas bien.

«J’ai zigzé alors que j’aurais dû zaguer. J’ai entendu un pop assez fort, et le lendemain, il a grossi jusqu’à la taille d’un ballon. Depuis lors, je n’ai tout simplement plus vraiment pu bouger. »

Lee, 27 ans, a perdu quatre de ses six derniers combats. Avant la défaite contre Oliveira, Lee sortait d’un candidat «Knockout of the Year» en 2019. À l’UFC 244, Lee a fustigé le poids léger alors invaincu Gregor Gillespie avec un coup de pied vicieux. Le coup a frappé Gillespie à froid et a fourni une bobine de mise en évidence pour les âges.

