Kevin Lee va subir une chirurgie du LCA, potentiellement absent pour six mois

Le retour de Kevin Lee dans l’Octogone sera retardé jusqu’à six mois, car l’ancien concurrent léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) devrait subir une intervention chirurgicale plus tard cette semaine pour réparer un LCA déchiré.

Selon les déclarations qu’il a faites à ESPN, “The Motown Phenom” dit qu’il espère être de retour au combat plus tôt que cela, mais quand il s’agit de blessures sensibles comme celles-ci, le temps est le meilleur ami d’une personne.

«Avant, cela signifiait être absent un an. Ils se sont améliorés avec la technologie et les [physical therapy], donc cela pourrait même être plus tôt. Je ne sais pas », a déclaré Lee, qui a déclaré qu’il ne révélerait pas comment la blessure s’est produite pour des raisons d’assurance.

De plus, le scrappy de 155 livres a insinué que le virus COVID-19 était peut-être un facteur, car il dit qu’il a été «trop fatigué» et que son corps ne s’est pas senti aussi bien que d’habitude.

Lee était la dernière scène en compétition à l’UFC Fight Night 170 – qui était le dernier événement de l’UFC avant de s’interrompre – en s’inclinant face à Charles Oliveira via une guillotine de troisième ronde à Brasilia, Brésil (faits saillants). Avant la défaite, Lee venait de réaliser une impressionnante victoire par élimination directe contre Gregor Gillespie à l’UFC 244.

Après sa défaite contre «Do Bronx», Kevin a déclaré qu’il prendrait un peu de temps libre avant le match de combat. Et bien que les blessures ne soient jamais une bonne chose, “The Motown Phenom” dit que le moment choisi est en sa faveur.

“Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais le monde fonctionne de façon mystérieuse”, a déclaré Lee. «À ce stade, c’est ce que c’est. Je voulais en quelque sorte la pause. Maintenant, cela m’oblige sérieusement à le prendre. “