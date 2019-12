Kevin Lee veut Bernie Sanders lors de son prochain combat à l'UFC à Brooklyn

Un combat entre Kevin Lee et Islam Makhachev pourrait bientôt se produire.

S'adressant à la journaliste du MMA Helen Yee à Las Vegas, où il a prononcé un discours d'approbation à l'appui du candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders, Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) a déclaré qu'il voulait Makhachev à l'UFC 249 le 18 avril à Brooklyn, New York

"Eh bien, ils parlent de venir à Brooklyn et de Bernie de Brooklyn, alors quand nous avons parlé, il voulait me voir me battre, et il voulait me voir me battre dans sa ville natale", a déclaré Lee. «Je dois me battre au MSG devant Trump. Le seul niveau supérieur est de combattre au Barclay’s Center, moi et Islam, nous avons la date. Je ne sais pas quel est le retard de sa part; il n'y a pas de retard sur le mien. Je suis prêt à signer. En ce moment, j'attends juste l'islam. "

Makhachev, qui, comme Lee, a déjà exprimé son intérêt pour un combat potentiel à de nombreuses reprises, a répondu en disant qu'on ne lui avait pas offert le combat.

"On ne m'a jamais proposé de combattre Kevin Lee", a-t-il tweeté. "Envoyez-moi simplement le contrat."

L'UFC 249 sera titré par le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov qui défendra son titre contre Tony Ferguson.

Lee veut sur cette carte afin qu'il puisse envoyer un message au champion, qui regarderait son coéquipier affronter Lee plus tôt dans la nuit, si le combat se concrétisait.

«Je vais faire une déclaration contre l'islam, et je vais le faire sur la même carte que Khabib combat Tony, et Khabib peut rester assis là et me regarder battre son fils, et ensuite nous ferons un peu de bruit après », a déclaré Lee.

