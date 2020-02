Kevin Lee vs Charles Oliveira staredown vidéo de la journée des médias de l’UFC Brasilia

Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment organisé une journée médiatique spéciale pour le prochain événement d’arts martiaux mixtes (MMA) UFC Fight Night 170 sur ESPN +, qui a lieu le samedi 14 mars 2020 à l’intérieur du gymnase Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

À sa conclusion, Kevin Lee a eu sa première confrontation avec son compatriote Charles Oliveira.

Lee (18-5) a été vu pour la dernière fois dans ce qui pourrait être le plus grand coup de grâce de la tête de bobine dans l’histoire de la promotion, amorçant Gregor Gillespie à l’UFC 244 en novembre dernier à New York. La victoire de «Motown Phenom» a validé son passage au gymnase Tristar et a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives.

Quant à Oliveira (28-8, 1 NC), il ne peut apparemment rien faire de mal ces jours-ci, remportant six combats consécutifs avec six mauvaises finitions en cours de route. Les knuckleheads chargés du classement de la division, cependant, n’ont aucun amour pour “Do Bronx”, le laissant haut et sec au n ° 13 – un énorme cinq places derrière Lee.

L’UFC Brasilia présentera également l’épreuve de force des poids mi-moyens entre Demian Maia et Gilbert Burns, tandis que Johnny Walker entre en collision avec Nikita Krylov dans une action légère et lourde. Pour voir la carte de combat actuelle et l’alignement, cliquez ici.