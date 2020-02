Khabib à la tête de son adversaire alors qu’ils étaient légaux (vidéo)

Khabib Nurmagomedov est un combattant qui écrase ses adversaires. Nous n’avons qu’à demander à quiconque en a eu jusqu’ici, de voir l’un de ses combats. Mais nous ne l’avons jamais vu, du moins ceux qui n’ont pas suivi leur carrière depuis le début leur donnent des têtes. Parce que les en-têtes ne sont pas légaux dans MMA.

Khabib à la tête de son adversaire

Mais il fut un temps où en Russie ils l’étaient. Et l’actuel champion du monde UFC Lightweight n’a pas hésité à les utiliser. Un utilisateur Twitter vient de publier cette vidéo dans laquelle on voit “The Eagle” donner des têtes à son rival. Pouvez-vous imaginer que cela pourrait être fait maintenant? Les combats seraient une folie sanglante. Et plus dangereux.

Le cap ne sera pas nécessaire pour rendre le prochain combat de Khabib spectaculaire. Au moins, nous l’espérons tous. Le 18 avril, le champion défendra le titre contre Tony Ferguson dans lequel c’est l’un des combats les plus attendus de l’histoire. Dans ce qui sera l’un des meilleurs combats de l’histoire. Nous verrons qui est victorieux.

Lecteurs, que pensez-vous de voir Khabib frapper son adversaire?