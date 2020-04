Khabib arrête les critiques qui veulent qu’il affrète un jet privé – “Je n’ai pas d’emplacement, donnez-moi un emplacement”

Khabib Nurmagomedov, le champion léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a déclaré à la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) qu’il était en quarantaine au Daghestan et incapable de participer à l’événement principal UFC 249 à la carte (PPV).

“The Eagle” a été contraint de quitter la Californie au début de la semaine dernière lorsque le gouverneur a ordonné un abri sur place, mais a été refoulé lorsqu’il s’est envolé pour les Émirats arabes unis (EAU) en prévision d’un combat pour le titre à Dubaï face à Tony Ferguson.

Apparemment, Nurmagomedov était censé parcourir le monde indéfiniment jusqu’à ce que la promotion puisse trouver un nouvel emplacement pour sa tête d’affiche du 18 avril. Cela ne s’est toujours pas produit et pourtant, ses détracteurs veulent qu’il affrète un jet privé pour contourner la règle d’interdiction de vol de la Russie.

“Je n’ai pas de localisation”, a déclaré Nurmagomedov sur Instagram Live (transcrit par Damon Martin). «Donnez-moi un emplacement. Où allons-nous nous battre? Personne n’en parle … Je viens aux États-Unis parce que l’UFC me donne un emplacement, à New York, au Barclays Center. Je viens aux États-Unis, je m’entraîne 40 jours, puis quand tout devient fou, ils disent que les États-Unis ne sont à 100% aucun combat. »

Avec le Ramadan juste à côté, nous ne reverrons peut-être pas Khabib avant août.

“Nous parlons de l’endroit où nous allons nous battre”, a poursuivi Nurmagomedov. “Les États-Unis, l’Europe, les Émirats, l’Asie, peu importe, mais personne ne sait où, mais tout le monde veut [me to] voler quelque part. L’UFC ne nous montre pas l’emplacement. Où allons-nous nous battre? Je ne comprends pas ça. L’UFC a essayé de trouver un emplacement [for] presque un mois. Ils ne trouvent pas. Et moi? C’est mon erreur? “

Le président de l’UFC, Dana White, devrait organiser l’UFC 249 à certains égards le 18 avril, mais à ce jour, il n’a pas fourni de ville ou de lieu pour ses athlètes. Il a également promis de garder les médias dans l’ignorance jusqu’à ce que tout soit finalisé.

Restez à l’écoute.