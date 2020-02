Khabib: Battre le «Cowboy» lavé fait de Conor McGregor un prétendant au faux titre

Khabib Nurmagomedov, champion en titre du Championnat de combat ultime en titre (UFC), se prépare à combattre son rival de longue date et haineux du tiramisu, Tony Ferguson, dans le prochain événement principal de l’UFC 249 à la carte (PPV), qui se déroule le samedi. , Le 18 avril 2020 à l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, New York.

Si “The Eagle” sort victorieux, la promotion devrait le réserver pour un match revanche du championnat contre l’ancien tenant du titre de 155 livres, Conor McGregor, bien que Nurmagomedov ne comprenne pas comment battre un “Cowboy” échoué à l’UFC 246 rend “Notorious “Un prétendant légitime au titre.

“Cowboy perd toujours tous ses combats de l’événement principal, toujours”, a déclaré Nurmagomedov à TMZ Sports. “Je ne me souviens pas quand il a gagné. Les 10 derniers combats, je pense qu’il a perdu six ou sept combats. Il n’est pas de poids léger ni de poids welter pour le moment. Il n’est pas. Bien sûr, il a un grand nom, mais son temps est terminé. »

McGregor (22-4), qui a concouru au poids welter pour son combat de retour Cerrone dans “Sin City”, a été soumis par Nurmagomedov dans la tête d’affiche du championnat UFC 229 fin 2018 et à ce jour, n’a qu’une seule victoire en tant que poids léger UFC.

“Conor a choisi un très bon adversaire”, a poursuivi Nurmagomedov. “Maintenant, il est revenu et a battu Cowboy, qui perd [seven of his last 11 fights] et puis ils parlent, “D’accord, ce gars revient.” Non, il doit se battre avec des adversaires vraiment coriaces comme Justin Gaethje ou quelque chose comme ça. Il doit revenir à la division légère, il doit réduire le poids. C’est juste mon opinion.”

Il pourrait vouloir vérifier avec le manager Ali Abdelaziz à ce sujet …