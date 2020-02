Khabib compare ses précédents rivaux à Tony Ferguson

Comme nous l’avons mentionné dans une note précédente, Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson Peut être la lutte entre les meilleurs poids légers de l’histoire de l’UFC. Il n’est pas difficile d’affirmer que d’autres combattants comme eux n’ont jamais traversé cette division.

C’est pourquoi tout le monde aura son combat le plus dur le 18 avril. Mais ne parlons pas d’autres noms mais des rivaux que le champion a connus jusqu’à présent; parce que il les a comparés récemment avec “El Cucuy” Dans une récente interview.

“Oui, je pense que c’est mon adversaire le plus coriace. C’est mon opinion. Ces dernières années, je me suis battu avec des noms comme Barboza, deux Anjos, Conor, Poirier, Iaquinta … Aucun d’eux n’est aussi dur que Tony Ferguson“.

LAS VEGAS, NV – 06 OCTOBRE: Tony Ferguson regarde lors de la compétition contre Anthony Pettis dans leur combat léger lors de l’événement UFC 229 à l’intérieur de la T-Mobile Arena le 6 octobre 2018 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Harry How / .)

Khabib poursuit:

“Quand j’ai regardé chacun de ces adversaires, j’ai pensé:” D’accord, je peux le vaincre. ” Maintenant, je suis face à un adversaire vraiment coriace. Je travaille toujours dur, je suis toujours concentré; mais cette fois nous sommes plus concentrés et travaillons plus dur. Tony n’est pas comme ces garçons. C’est un peu plus difficile que tous“.

De toute évidence Ferguson va penser la même chose du monarque. Il a également affronté et battu certains des meilleurs de la division. À l’heure actuelle, il a une séquence de 12 victoires, la plus longue de l’histoire du poids léger. Il a également remporté plusieurs bonus, remporté TUF 13 et a été champion par intérim.