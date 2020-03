Khabib contre Ferguson à l’UFC 249, arrestation de Jones, plus

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 039 du podcast, les gars regardent la saga des coronavirus en cours et ses effets sur l’UFC 249, la dernière arrestation de Jon Jones et plus encore.

LE RÉCAPITULATIF

Les mandats américains d’éloignement social sont en place jusqu’au 30 avril. Comment cela va-t-il peser davantage sur le calendrier de l’UFC?

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, semble être coincé en Russie, qui a imposé de nouvelles restrictions de voyage. Qu’est-ce que cela signifie pour les espoirs de l’UFC 249?

Si Nurmagomedov ne peut pas combattre Tony Ferguson, alors quoi?

L’analyste de longue date de l’UFC, Joe Rogan, a déclaré qu’il n’appellerait pas l’UFC 249 quoi qu’il arrive en raison de problèmes de coronavirus.

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a de nouveau été arrêté. Que doit-il arriver pour le sauver à ce stade?

Jones devrait-il être déchu de son titre – encore une fois?

Est-ce mal pour d’autres combattants de tirer sur Jones après son dernier contact avec la loi?

