Khabib contre Gaethje serait d’accord avec le gestionnaire mutuel Ali Abdelaziz

Ali Abdelaziz ne sera pas celui qui s’opposera à un combat potentiel entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje, si c’est ainsi que l’image du titre léger de l’UFC se déroule.

La société de gestion d’Abdelaziz Dominance MMA représente bon nombre des plus grands noms du sport. Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) font partie de son alignement et il est tout à fait possible que la paire puisse s’affronter dans un titre léger. affrontement plus tard cette année.

Gaethje devrait actuellement combattre Tony Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) pour le titre intérimaire léger le 9 mai après que Nurmagomedov n’a pas pu se défendre contre Ferguson au milieu de la pandémie de coronavirus. Si Gaethje gagne, il organisera un combat d’unification du championnat avec Nurmagomedov et pourrait placer Abdelaziz dans une position potentiellement délicate.

Abdelaziz a été dans cette position exacte par le passé, notamment lorsque Henry Cejudo a battu Marlon Moraes pour le titre vacant des poids coq l’an dernier. À l’époque, le manager a décidé de le gérer en se retirant complètement de l’équation et en n’assistant pas au combat. Ce même scénario pourrait potentiellement se reproduire si Nurmagomedov contre Gaethje se concrétisait.

“Vous avez vu (ce qui s’est passé quand) Henry Cejudo a déjà combattu Marlon Moraes”, a déclaré Abdelaziz au MMA Junkie. “Si (Gaethje va) devenir champion par intérim, il va combattre Khabib pour le championnat incontesté des poids légers. Ces gars travaillent toute leur vie pour devenir un champion. Qui suis-je pour faire en sorte que cela se produise? Je sais que Tony (Ferguson) avait déjà eu un problème avec (avoir la même direction que Conor McGregor), mais ce n’est pas comme ça que je fais des affaires.

“Je ne pense pas qu’il soit juste pour un manager ou un promoteur d’empêcher un gars de voir ses rêves se réaliser devenir le champion incontesté de l’UFC. Si Justin gagne, c’est un combat loyal. Lui et Khabib se battront. »

Abdelaziz a déclaré que Gaethje a “sauté partout” la chance de combattre Ferguson lors de l’événement UFC 249 égratigné le 18 avril, et qu’il est resté à bord pour la prochaine date reportée du 9 mai. Le malheur de Nurmagomedov a peut-être été l’occasion de Gaethje, mais la situation met le long -un combat souhaité entre Nurmagomedov et Ferguson à risque important.

Il existe un argument selon lequel Ferguson n’aurait pas dû recevoir un nouvel adversaire et aurait plutôt dû attendre que Nurmagomedov soit prêt à concourir pour réserver le combat pour la sixième fois. Abdelaziz a déclaré vouloir voir les deux rivaux se battre autant que quiconque, mais a déclaré que ce n’était pas sa position d’exiger que Ferguson se retire un jour de paie.

“Je ne pense pas que ce soit bon pour moi de demander cela, parce que surtout Tony n’a pas combattu depuis longtemps”, a déclaré Abdelaziz. «Je suis sûr qu’il a des responsabilités, qu’il a de la famille et qu’il a besoin d’argent. Si cela ne tenait qu’à lui, il aurait pu dire oui à Justin ou dire qu’il allait attendre Khabib. Il a choisi de prendre Justin. C’est bon pour tout le monde. Il doit se battre, Justin doit se battre. »

Peu importe ce qui se passe entre Gaethje et Ferguson, il est certain que Nurmagomedov attendra dans les coulisses le vainqueur. “L’Aigle” devrait commencer à observer le Ramadan le 25 avril et ce n’est qu’après cette période qu’il pourra s’entraîner au point de se préparer pour un combat.

Bien que l’arrêt annuel de l’UFC à Abu Dhabi en septembre soit un choix logique pour le prochain combat de Nurmagomedov, Abdelaziz a déclaré que le calendrier est flexible. Si l’UFC le juge le mieux, Nurmagomedov pourrait potentiellement être prêt à unifier les ceintures de 155 livres dès le début du mois d’août.

“Je pense qu’il peut être de retour en août”, a déclaré Abdelaziz. «Il m’a dit à l’origine que l’UFC avait prévu un combat à San Francisco, je pense que c’était le 1er août. Il peut se battre là-bas, ce n’est pas un problème. Il n’est pas nécessaire que ce soit septembre. Mais, comme vous le savez, (en) septembre, ils ont toujours cette carte d’Abu Dhabi et je suis sûr que l’UFC veut qu’il se batte là-bas. “

