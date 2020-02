Khabib critique McGregor pour “avoir rejeté les combats difficiles”

KHabib Nurmagomedov est complètement concentré sur la préparation de Tony Ferguson. Le champion du monde des poids légers et son adversaire auront le combat le plus dur de leur carrière. On pourrait même dire qu’ils auront le plus grand combat de l’histoire de 155 livres si nous parlons de ceux qui ont plus de succès dans la division depuis leur naissance.

Khabib critique McGregor

Mais le combattant russe prend également un moment pour parler d’autres questions, qui sont presque toujours liées à Conor McGregor. Comme c’est le cas actuellement, que nous collectons les déclarations suivantes du monarque à TMZ:

“«Cowboy» (Donald Cerrone) perd toujours ses combats stellaires. Je ne me souviens pas quand il a gagné. Je pense qu’il a remporté sept ou six de ses dix derniers combats. Ce n’est pas un poids léger ou un poids welter du plus haut niveau. Ce n’est pas ça. Bien sûr, il a un grand nom, mais son temps est écoulé. Conor a choisi un bon adversaire.

«Maintenant, ils parlent du retour de ce type (Conor McGregor). Il doit combattre de vrais gars durs comme Justin Gaethje et retourner dans la division des poids légers. C’est du moins mon opinion.

“Je pense qu’il s’est enfui d’adversaires difficiles. Pas seulement Justin Gaethje. Pour lui, c’est comme: “Je dois avoir un adversaire, je veux un combat facile”. Et bien sûr, il le fait parce qu’il est une grande star. »

Khabib a également parlé d’une revanche avec les Irlandais.

«Les gens aiment le théâtre. Si vous demandez aux gens qui gagneraient, 99% ou 100% diraient Khabib, comme la première fois. Les gens veulent voir le grand drame. Si on parle d’argent, le match revanche est bon. Mais pas si on parle d’un vrai concurrent. Ce n’est pas la réalité2.