Khabib: Dana White pourrait envoyer un emplacement pour le combat pour le titre de Tony Ferguson UFC 249 dans quelques jours

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, est convaincu que le combat pour le titre léger prévu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, qui devait se dérouler à l’UFC 249 le 18 avril à Brooklyn, dans l’État de New York, se déroulera en effet.

Ceci, malgré le fait que la promotion a récemment reporté ses trois prochains événements en raison de la pandémie de coronavirus. Mais si l’UFC 249 doit descendre dans un autre pays et à huis clos, tant pis.

Maintenant, Khabib lui-même intervient sur la situation, disant qu’il préfère se battre pour descendre sur le sol américain depuis qu’il est déjà là, et voyager pourrait s’avérer difficile.

«Je ne comprends rien, je m’entraîne juste et j’ai besoin de localisation. Je ne sais pas et je m’en fiche. Ça va être bien si un combat se produit aux États-Unis parce que je suis déjà là », a déclaré Khabib sur Instagram. «Nous avons comme 30 jours avant le combat et ça va être très bien si nous nous battons aux États-Unis. Mais sinon, n’importe où. Je m’en fiche. “

Il est bien établi que ce combat a été réservé et annulé quatre fois auparavant, ce qui a brisé le cœur des fans de combat du monde entier. Cela dit, cela a également ajouté à l’anticipation, ce qui pourrait rendre le paiement encore plus doux s’il venait à se produire.

De plus, c’est un combat que Nurmagomedov lui-même veut pour donner aux autres prétendants une chance de remporter le titre.

«J’espère que le combat aura lieu parce que c’est un combat important parce que la division légère doit bouger. En ce moment, nous avons quelques gars, six, sept victoires consécutives, beaucoup de prétendants maintenant. Je ne veux pas tenir de division légère », a-t-il ajouté en disant qu’il était en contact avec White et qu’un lieu pour le combat pourrait bientôt arriver.

«Nous devons combattre Tony Ferguson et nous devons savoir qui est le prochain concurrent. C’est très important, pour l’UFC et pour la division légère, c’est pourquoi je veux vraiment me battre avec lui. Je pense que les prochains jours, j’ai parlé à Dana, il a dit qu’ils allaient faire tout ce qu’ils pouvaient pour continuer ce combat. Les deux prochains jours, Dana va envoyer un emplacement. »

Essayer d’organiser n’importe quel combat aux États-Unis s’est avéré difficile pour l’UFC, car de nombreux États imposent des interdictions aux personnes assistant à des événements sportifs. Et avec un éventuel arrêt national imminent en raison de l’épidémie de coronavirus, cela ne fera que se durcir.

Pour Khabib, la santé de tout le monde est la priorité numéro un, mais espère toujours que l’UFC pourra en quelque sorte amener au moins 100 personnes en bonne santé à entrer dans une arène pour regarder le combat. Cela s’avérera être une tâche difficile, surtout après que le président Trump a suggéré que tout le monde évite les rassemblements de 10 personnes ou plus pour aplatir la courbe infectée.

Cela signifie que malgré l’espoir de tout le monde de voir enfin ce match se dérouler, les chances de le voir d’ici avril sont assez minces à moins que White and Co. ne puisse utiliser leur portée pour convaincre un autre pays de jouer l’hôte.

J’entends que Dubaï est agréable à cette période de l’année.