Khabib dit qu’il ne s’est pas retiré de l’UFC 249, prêt à se battre s’il est autorisé à quitter la Russie

Au cours des derniers jours, Khabib Nurmagomedov, champion léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a reçu des critiques injustifiées pour s’être retiré de son combat pour le titre contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249 le 18 avril. En fait, Ferguson a même appelé «The Eagle». »D’être dépouillé de son titre.

Mais selon le champion en titre de 155 livres, il ne s’est jamais retiré du combat. Pour entendre Khabib le dire, même on ne lui a pas dit où l’UFC 249 devait avoir lieu, le laissant dans les limbes comme tout le monde. Mais une fois que l’UFC a trouvé un emplacement, il est prêt à se battre si les pouvoirs en Russie lui permettent de s’envoler.

“Pour l’instant, s’ils me donnent un emplacement et que je peux sortir de Russie et aller dans n’importe quel pays, les États-Unis, Abu Dhabi, cela n’a pas d’importance; Je vais me battre à 100%. Donnez-moi juste l’emplacement. Chaque jour, j’envoie un message à Dana White. Tu sais? Ce n’est pas mon erreur, donnez-moi simplement l’emplacement », a déclaré Khabib dans une récente interview avec ESPN.

Nurmagomedov s’est envolé pour Abu Dhabi depuis San Jose, en Californie, une fois qu’il a appris que le combat pourrait y avoir lieu. Une fois que ce n’était plus une option, il est rentré chez lui en Russie pour être avec sa famille. Mais après la fermeture des frontières du pays par Vladimir Poutine, «L’Aigle» a été ancré.

Cela dit, Nurmagomedov n’a aucun sens de commencer à plaider la cause de Poutine et Cie pour un combat hors de la Russie s’il ne sait pas où il s’envole.

“Il y a trop de trucs fous et je n’ai pas de réponse. Je comprends que les gens sont contrariés parce que ce combat, c’est comme un combat de rêve pour les fans. Ceci est mon combat de rêve. Je perds de l’argent, tellement d’argent. Personne ne perd comme moi. Je perds tellement de choses. “

Nous sommes à 16 jours de l’événement prévu, et Dana White n’a pas encore révélé exactement où le combat aura lieu. Donc, si vous, en tant que fan, êtes frustré, imaginez ce que Tony et Khabib ressentent en ce moment.

Nurmagomedov est toujours prêt à se battre, mais a répété que s’il ne se rend pas à l’UFC 249, ce n’est pas de sa faute.

«Je veux me battre. C’est pourquoi j’ai pris ce combat. Parce que c’est un combat difficile, c’est un combat hérité. C’est le combat numéro un pour les fans, le plus grand combat de l’UFC en ce moment. Bien sûr, je peux choisir un combat facile contre le poulet, mais je choisis un combat dur. Mais tout peut arriver et je ne peux pas contrôler cela. »