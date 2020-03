Khabib en quarantaine confirme qu’il est coincé en Russie et attend que l’UFC 249 se déroule «avec ou sans lui»

Khabib Nurmagomedov, champion léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), s’entraîne actuellement dans son Daghestan natal, ne sachant pas s’il défendra sa sangle de 155 livres contre Tony Ferguson lors du prochain événement UFC 249 de paiement à la vue (PPV), prévu pour le 18 avril 2020 dans une ville et un lieu à déterminer.

C’est parce que “The Eagle” – comme la plupart du monde – est confronté à une interdiction de voyager stricte en réponse à la pandémie de coronavirus, qui, à l’heure où nous écrivons, a infecté 739 057 et tué 35 015. Cela comprend 142 793 cas aux États-Unis, c’est pourquoi l’UFC 249 ne se produit plus au Barclays Center de Brooklyn, à New York.

“Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours, bien que je ne sache pas à quoi je me prépare, car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées”, a déclaré Nurmagomedov à son Abonnés Instagram (via RT Sport). «Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats – partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine. »

Le manager Ali Abdelaziz a passé son week-end sur les réseaux sociaux, tentant de rallier les fans de sports de combat avec son cri de guerre des «fausses nouvelles». Malheureusement, le chef de longue date de Dominance MMA n’avait aucune explication à l’aveu de son client selon lequel l’UFC allait de l’avant avec ou avec Nurmagomedov, ce qui pourrait suggérer un titre provisoire.

“Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi”, a poursuivi Nurmagomedov. “D’accord, continue. Tout le monde devrait suivre les lois. Je ne suis pas contre. Je sais que les combattants doivent nourrir leur famille et payer leurs factures. Je sais à quel point c’est difficile pour les combattants. À moins qu’ils ne se battent, ils ne reçoivent pas d’argent. “

L’UFC a été critiquée pour avoir tenté d’organiser un événement sportif en direct au milieu d’une pandémie mondiale, qui pourrait mettre en danger les athlètes et le personnel. Le président de la promotion, Dana White, insiste sur le fait que le spectacle doit continuer et que les protocoles de sécurité sont en vigueur, y compris, mais sans s’y limiter, une arène vide.

“J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony, car il est aux États-Unis et je suis ici en Russie”, a confirmé Nurmagomedov. «Mais je ne suis pas ici de mon propre gré. L’UFC m’a dit que ce combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis, et même s’il ne se produit pas aux Émirats, il se produira de ce côté de (l’Atlantique). Maintenant, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il est vraiment difficile de s’entraîner et de réduire votre poids lorsque le monde entier est verrouillé et que vous ne savez pas à quoi vous vous préparez. Mais ce n’est pas la première fois que je rencontre des obstacles dans ma carrière. »

Personnellement, je ne vois aucune raison de garder l’UFC 249 dans les livres pour le 18 avril, dans moins de trois semaines, sans Nurmagomedov contre Ferguson. Et je ne peux pas imaginer que l’UFC gaspille une apparence de Conor McGregor pour un événement à huis clos. En outre, «Notorious» est trop occupé à défendre sa propre quarantaine en Irlande pour partir se battre.