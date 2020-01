Khabib et Ferguson se battent mais Kevin Lee dit “c’est mon titre”

Kevin Lee est de retour dans la colonne des victoires et revient sur son chemin vers l’or UFC.

Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) a marqué l’un des meilleurs KO de 2019 contre Gregor Gillespie, invaincu, en lui tirant un coup de tête et en le faisant sortir des rangs des invaincus à l’UFC 244 en novembre.

La victoire a annoncé son retour dans la division des 155 livres, et même si cela a fait des vagues dans la communauté MMA, Lee pense toujours qu’il ne reçoit pas le respect qu’il mérite.

“Un peu (plus de respect) mais non pour être honnête, pas encore”, a déclaré Lee à MMA Junkie. “C’est pourquoi je dois refaire celui-ci pour vraiment rappeler aux gens. Je sens toujours que je suis sorti de beaucoup de conversations… en particulier autour du titre léger. “

Lee rencontrera ensuite un autre poids plume, lorsqu’il se rendra en territoire ennemi, pour affronter Charles Oliveira dans le principal événement de l’UFC sur ESPN + 28, qui aura lieu le 14 mars à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

L’ancien challenger intérimaire du titre léger de l’UFC a peut-être échoué dans sa quête du titre de 155 livres en 2017, mais il est toujours confiant qu’il aura la ceinture enroulée autour de sa taille un jour.

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, affrontera Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril, et Lee espère que sa performance face à Oliveira prouvera qu’il s’intègre dans l’image du titre.

“Khabib et Tony se préparent à se battre pour ça, mais c’est mon titre”, a déclaré Lee. «Je dois aller là-bas et je dois continuer à le prouver aux gens. Alors oui, je sens que je suis un peu à l’écart de certaines conversations qui devraient avoir lieu, mais je vais sortir par l’arrière et ils ne peuvent pas m’arrêter. Alors oui, suis-je un peu plus respecté? OK, mais pas vraiment. Pas encore.”

La cinquième fois sera-t-elle le charme de la confrontation Nurmagomedov et Ferguson? Conor McGregor est peut-être prêt à se lancer, mais Lee pense que le combat a lieu cette fois.

Au départ, il voulait affronter son coéquipier, Nurmagomedov, Islam Makhachev, mais au lieu de cela, il surveillera de près le combat.

“Je pense que ça doit arriver”, a déclaré Lee. “Même juste pour eux deux, je pense qu’ils vont essayer de faire en sorte que tout se passe pour que ce combat se déroule à coup sûr, donc je compte sur ça pour qu’il se produise. Je voulais me battre avec l’undercard de celui-là, mais je serai toujours présent, je regarderai toujours ce combat. “

Mais d’abord, il fait face à une dangereuse Oliveira, qui a terminé ses six derniers combats d’affilée.

“Je pense que ça va être un sacré combat”, a déclaré Lee. «Je me dirige vers Tristar et nous allons élaborer un excellent plan de match et nous allons le mettre sur le terrain. Je ne pense pas qu’il soit aussi complet que moi. Il est très rond mais pas autant que moi, donc je vais prouver encore une fois que je suis le poids léger le plus rond et je viens pour ce titre. “

