Khabib explique pourquoi il ne se bat pas pendant le Ramadan

En 2020, Le Ramadan est célébré du 23 avril au 23 mai. Au neuvième mois du calendrier musulman, les musulmans pratiquent le jeûne quotidien de l’aube jusqu’au coucher du soleil pour leur foi et leurs croyances. Voilà ce qu’il va faire Khabib Nurmagomedov cinq jours après avoir combattu avec Tony Ferguson et conserver ou non le Championnat du Monde Léger UFC.

En raison de ces vacances, le combattant russe ne concourt pas en été, car vous avez besoin d’un peu de temps pour vous préparer à nouveau pour l’octogone. Pour cette raison même, quand il a récemment parlé d’une revanche avec Conor McGregor Il l’a fait en parlant de la fin de l’année. Ce ne sera pas avant que je me batte à nouveau.

Plus récemment, lors de la collecte de MMA Junkie, le monarque explique pourquoi ne vous battez-vous pas pendant le Ramadan.

«Pendant le Ramadan, je passe du temps avec ma famille, avec mes parents, je vais à la mosquée, je prie et j’aide du jour au soir. Et bien sûr je m’entraîne. Mais c’est difficile et dangereux. Parce que pendant la journée, vous ne mangez ni ne buvez et vous pouvez vous blesser. Après le Ramadan, j’ai besoin d’environ 45 jours pour récupérer. Nous sommes des athlètes qui rivalisons à un niveau élevé et ont besoin d’un mois et demi pour récupérer. »