Khabib, Ferguson, Weili-Jedrzejczyk en vedette dans «UFC Night on ESPN»

Besoin d’un correctif de combat alors qu’une grande partie du monde est en verrouillage? ESPN essaiera de guérir un peu de ce qui vous afflige samedi soir.

Avec à peu près tous les sports en attente pendant la pandémie mondiale de coronavirus, ESPN, le partenaire de diffusion de l’UFC, diffusera une «UFC Night on ESPN» samedi de 20 h à 23 h. ET.

L’événement spécial présente l’événement co-principal de l’UFC 248 du début du mois qui a déjà été considéré comme peut-être le plus grand combat féminin de l’histoire du MMA, et l’un des meilleurs combats, point final: la décision serrée de la championne des poids légers Zhang Weili de gagner l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk – un combat qui a envoyé les deux femmes à l’hôpital après 25 minutes sanglantes.

La spéciale de trois heures permettra également aux téléspectateurs de revivre les récentes victoires du champion des poids légers Khabib Nurmagomedov et de l’ancien champion par intérim Tony Ferguson avant leur très attendu événement principal de l’UFC 249 – qui n’a pour l’instant pas été reporté. Le président de l’UFC, Dana White, reste catégorique: l’émission se poursuivra pour celle-ci, peu importe où elle doit avoir lieu.

Nurmagomedov est resté invaincu avec une victoire âprement disputée sur Dustin Poirier à l’UFC 242 en septembre dernier. Et Ferguson a battu Donald Cerrone à l’UFC 238 en juin 2019. L’heure de Ferguson-Cerrone de l’émission comprendra également la victoire de Joseph Benavidez sur Jussier Formiga et la victoire de Jared Gordon sur Joaquim Silva en 2018.

Pour obtenir un peu de battage publicitaire pour les portions Ferguson et Nurmagomedov, consultez un historique de leurs mises au jeu dans la vidéo ci-dessus. Alors ne manquez pas “UFC Night on ESPN” samedi à 20h. ET.

