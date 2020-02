Khabib: McGregor contre Cerrone était pour «90% des fans de MMA qui n’ont aucune idée»

Khabib Nurmagomedov n’est toujours pas impressionné par les efforts de l’UFC pour organiser une revanche entre lui et Conor McGregor. Lorsque Dana White a annoncé que le vainqueur de McGregor contre Cerrone mériterait un tir au titre, Khabib a rejeté le combat comme étant une “ligue mineure”. Et tandis que White continue de prétendre que Nurmagomedov ne refusera pas une offre officielle de combattre à nouveau Conor, le L’as de lutte du Daghestan ne semble pas enthousiasmé par toute la situation.

Lors d’une conférence de presse en Russie (vidéo via RT Sport), un membre de la presse a demandé à Khabib s’il regrettait tant d’avoir dissidé Donald Cerrone à la veille et à la suite de l’UFC 246.

“Peut-être,” répondit Khabib. «Je pense que ça peut être dur mais c’est vrai. Une personne décrit ses sentiments … Je ne répéterai pas ce que j’ai dit. Je me basais sur la façon dont ils ont choisi un adversaire pour [Conor McGregor’s] revenir pour épater les gens. Pourquoi? Parce que 90% des personnes qui regardent le MMA n’ont aucune idée de ce sport. Ils le regardent et ne connaissent même pas les noms. Et les 10% restants … des millions de personnes regardent, mais il n’y a pas un million de combattants. Il y en a 300, 400, 500 qui se battent dans l’UFC. Ils ont des formateurs, alors disons 10 000 personnes qui connaissent le MMA. Ils voient qui perd et dans quelles circonstances, ce qui bouge, quand il a combattu, où il a combattu, quelle organisation. »

“Peu de gens connaissent ces détails, d’autres se moquent de qui se bat et comment, qui il a combattu dans le passé, qui est l’adversaire, ils ne savent rien. Ils regardent juste le combat. Et l’UFC fonctionne très bien avec cela. Alors ils ont choisi [Cerrone] et leur plan a fonctionné et les gens ont recommencé à en parler, à propos d’un match revanche et d’autres choses. Cerrone a perdu sept de ses dix derniers combats. Un homme sort dix fois et en perd sept et s’appelle une légende. Eh bien, qu’il soit une légende, mais son temps est écoulé. »

Maintenant, l’UFC veut remettre McGregor dans la course au titre devant plusieurs poids légers de rang supérieur, et Khabib semble légitime offensé.

“Nous parlons d’un combat de prétendants, d’un concurrent, d’une personne qui est censée sortir et se battre pour un titre mondial”, a-t-il poursuivi. «Il y a d’autres combattants qui ont fait leurs preuves avec leur statut, leurs victoires convaincantes. Il y a d’autres prétendants, mais [UFC] a emprunté une autre voie, celle qui convient mieux aux médias, au peuple, mais qui n’a aucun sens pour les experts. “

Il était toujours désolé d’avoir souligné les lacunes de Cerrone en tant qu’opposant avec autant de force que lui.

“C’était avant le combat”, a conclu Nurmagomedov. “Après le combat, beaucoup de gens étaient d’accord avec moi, mais ce que vous demandez, c’est que c’était stupide … Je suis d’accord. Je voulais juste toucher les gens, pour qu’ils comprennent quel genre d’adversaire ils mettent devant [McGregor]. ”

Cela ne ressemble certainement pas à une personne intéressée par une revanche de McGregor sans que la star irlandaise du sport gagne un autre combat. Peut-être contre le choix préféré de son manager pour un éliminateur de titre: Justin Gaethje?