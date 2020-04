Khabib met à jour la disponibilité de l’UFC 249: «J’ai terminé ma formation, car je dois être prêt»

Malgré tout ce qui a été dit la semaine dernière concernant la disponibilité de Khabib Nurmagomedov pour l’UFC 249 plus tard ce mois-ci, le champion invaincu des poids légers de l’UFC cherche toujours à rivaliser avec Tony Ferguson le 18 avril.

Cependant, Nurmagomedov comprend que sa fenêtre d’opportunité de se battre dans deux semaines se ferme rapidement au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours et des restrictions croissantes de voyage dans le monde. Khabib est actuellement bloqué en Russie sans aucun moyen clair de quitter le pays pour l’UFC 249, mais cela n’a pas empêché «Eagle» de terminer son camp d’entraînement relocalisé.

«Il y a quelques heures à peine, j’ai terminé mon entraînement, car je dois être prêt. C’est pourquoi je suis ici. C’est pourquoi j’ai signé un contrat », a déclaré Khabib à ESPN jeudi.

«Ils n’ont pas d’emplacement. Pourquoi dois-je prendre l’avion pour les États-Unis? Pourquoi ne puis-je pas voler au Japon, en Asie ou en Afrique. Ils peuvent peut-être arriver en Europe. Peut-être qu’ils peuvent le faire au Moyen-Orient. Je ne sais pas où je vais me battre. Pourquoi voler aux États-Unis pour quoi? Ce n’est pas mon erreur. Le coronavirus vient à nous. Je n’apporte pas de coronavirus. Ce n’est pas mon travail. “

Personne n’aurait pu prédire tous les effets que COVID-19 a eu sur le monde entier, sans parler du monde du sport, mais l’UFC cherche toujours à s’adapter afin de maintenir le spectacle. Le seul problème est que le président de l’UFC Dana White n’a toujours pas trouvé de nouvel emplacement pour accueillir l’UFC 249. C’est un travail en cours, mais même Khabib ne sait pas où la promotion cherche actuellement à réserver le paiement à la carte. afficher l’événement (PPV).

“Le 18 avril est-il possible?” Dit Nurmagomedov. «Chaque jour, je m’entraîne. Tous les jours, matin et soir. J’ai une salle de gym dans ma maison. Mais en ce moment, je suis l’une des plus grandes stars de l’UFC. Je suis le champion incontesté et incontesté de l’UFC. Ce n’est pas un combat régulier. Comment se passe-t-il 16 jours avant le combat et je ne connais pas le lieu? Qu’est-ce que c’est? Ce n’est pas professionnel.

«Je dois voler, je dois [get over] décalage horaire, je dois [adjust to a] climat différent. Je dois perdre du poids, je dois me concentrer, je dois terminer mon camp d’entraînement. Trop de trucs. “

Alors que Khabib a reçu un contrecoup considérable pour avoir suggéré qu’il ne serait pas en mesure de se rendre à l’UFC 249, vous ne pouvez pas blâmer le champion des poids légers pour ses perspectives moroses. Nurmagomedov veut certainement rivaliser avec Ferguson, car c’est la cinquième fois qu’un match est réservé, mais il y a tellement d’inconnues à ce stade pour penser que le combat pour le titre léger recevra le feu vert.

“En ce moment, s’ils me donnent un emplacement, si je peux sortir de Russie et aller dans n’importe quel pays, je vais me battre”, a déclaré Nurmagomedov. «À cent pour cent, je vais me battre. Donnez-moi juste l’emplacement.

«Je vais me battre, mais ne me dites pas que je dois me battre nulle part. Où? Envolez-vous vers les États-Unis pour quoi? S’ils disent que nous avons un spectacle, bien sûr, je vais y aller. Mais pour le moment, même si je veux, je ne peux pas sortir de Russie. Je ne peux pas entrer aux États-Unis. »

Personne ne sait avec certitude comment toute cette situation va se dérouler, mais il est évident que Khabib est prêt à concourir tant qu’un emplacement est choisi rapidement et que l’accès en dehors de la Russie est accordé. Cela semble beaucoup à accomplir au cours de la semaine prochaine, mais des choses plus folles se sont produites, en particulier avec le président de l’UFC Dana White à la barre.