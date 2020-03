Khabib met la condition pour sa vengeance avec Conor McGregor

Dans des déclarations récentes, parlant de son avenir au-delà de son combat avec Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov dit ce qui suit à propos de son prochain combat:

“Si nous parlons de drame et d’argent … Conor McGregor. Mais si on parle d’un vrai combat … je ne sais pas. Nous avons beaucoup de grands combattants, mais si je me bats avec eux, je serai le favori. Ce n’est pas comme avec Tony. Je vais être un grand favori. Je ne sais pas si cela a du sens. Nous devons lui donner un tour. “

Khabib met McGregor sous condition

Plus récemment, Brett Okamoto Il a eu l’occasion de parler avec son manager, Ali Abdelaziz. Ce dévoilé une condition qui a le champion contre le match revanche Conor McGregor fin 2020.

“Selon le manager de Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, si Khabib bat Tony Ferguson le 18 avril, il n’acceptera pas de revanche contre Conor McGregor à la fin de l’année. jusqu’à ce que Conor McGregor affronte et vainc Justin Gaethje“.

C’est justement dire que l’Irlandais peut affronter Justin Gaethje en été. Ce serait le combat parfait pour déterminer le prochain challenger du championnat de 155 livres. Mais rien n’est encore confirmé.