Khabib Nurmagomedov a déclaré que sa retraite était "au coin de la rue"

Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov défendra votre ceinture légère devant Tony Ferguson dans l'UFC 249. Alors que la possibilité de prendre sa retraite reste dans son esprit pour le moment, le champion pense que sa retraite du MMA Ce serait très proche.

«Eh bien, nous n'avons pas de plan pour la fin, mais je sais que ce n'est pas dans les montagnes, comme on dit,» Khabib a déclaré lors d'une récente session de questions et réponses en Russie. "C'est juste au coin de la rue."

"Je ne veux pas penser à l'avenir, je dois encore vivre jusqu'en avril, je dois encore me battre, j'ai besoin de gagner", Nurmagomedov a poursuivi. «Donc, je n'aime pas regarder trop loin. Nous avons maintenant un adversaire, Tony Ferguson, un adversaire très sérieux. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce combat, alors nous allons nous asseoir et réfléchir à ce qui va suivre. »

«Nous considérons s'il est utile de continuer les combats. Il y aura toujours une raison de se battre: l'argent. Mais en aurons-nous besoin? Eh bien, pensez-y. Je me sens bien maintenant. J'ai 31 ans et c'est un très bon âge pour se battre et pour le sport. Je suis loin de l'âge de la retraite, mais ce n'est pas loin. »

Khabib Nurmagomedov Il est invaincu dans ses 28 combats. Tout au long de sa carrière, il a battu des noms comme Dustin Poirier, Conor McGregor, Rafael Dos Anjos, entre autres.

Tony Ferguson se lèvera à l'octogone pour faire face Nurmagomedov avec une série de 12 victoires consécutives, et Ce sera le combat le plus important de sa carrière.

Ouais Nurmagomedov défaite Ferguson, vous manquerez sûrement de défis crédibles dans la division légère, où vous aurez nettoyé la division. Avec 31 ans, cependant, C'est encore à son meilleur.