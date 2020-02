Khabib Nurmagomedov affirme que les opposants récents ne sont «pas durs comme Tony Ferguson»

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, est bien conscient de la dureté de son prochain adversaire Tony Ferguson. En fait, il considère Ferguson comme un test plus difficile que ses autres adversaires récents comme Edson Barboza, Rafael dos Anjos, Conor McGregor, Dustin Poirier et Al Iaquinta.

Nurmagomedov a évalué Ferguson contre ses autres opposants récents dans une récente interview avec TMZ.

“Oui je pense [he is my toughest opponent]», A déclaré Nurmagomedov. “Je pense que, juste à mon avis, ces deux dernières années, je suis en compétition avec des gars comme Barboza, dos Anjos, Conor, Poirier, Iaquinta … Tous ces gars, pas durs comme Tony Ferguson.”

Nurmagomedov a ajouté que le défi que Ferguson présente le rend plus concentré que lui pour aucun des adversaires énumérés ci-dessus.

“Avant de regarder tous ces adversaires, je disais” ok, je peux battre ce gars-là “, a-t-il déclaré. «Bien sûr, je travaille dur, mais en ce moment, c’est un adversaire très, très dur. Nous nous concentrons comme toujours, mais en ce moment nous avons plus de concentration, plus de travail acharné. Tony n’est pas comme ces gars. Il est un peu plus coriace que tous. “

Khabib Nurmagomedov est actuellement un 28-0 sans faille en tant que combattant professionnel – facilement le record invaincu le plus impressionnant du sport à l’heure actuelle. Les points saillants de son curriculum vitae incluent les victoires susmentionnées contre des adversaires de haut vol tels que Dustin Poirier, Conor McGregor, Al Iaquinta, Edson Barboza et Rafael dos Anjos.

Tony Ferguson, quant à lui, entamera son combat avec Nurmagomedov sur une séquence de 12 victoires consécutives. Les faits saillants de sa récente carrière comprennent des victoires décisives contre Donald «Cowboy» Cerrone, Anthony Pettis, Kevin Lee, Rafael dos Anjos et Edson Barboza.

Nurmagomedov et Ferguson entreront en collision dans l’événement principal de l’UF 249, qui est prévu pour le 18 avril à Brooklyn, New York. Selon vous, qui sortira vainqueur dans ce combat de titre léger prévu?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.