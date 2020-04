Khabib Nurmagomedov blâme le «faux» Conor McGregor pour avoir joué des deux côtés de la quarantaine des coronavirus

Khabib Nurmagomedov, champion léger en titre du Championnat de combat ultime (UFC), a pris un peu de chaleur de la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) lorsqu’il est retourné en Russie au milieu de la pandémie de coronavirus.

Je ne suis pas sûr qu’il y avait beaucoup d’alternative car la plupart du monde a lentement mais sûrement commencé à se fermer, ce qui inclut la fermeture des principales frontières internationales, mais cela n’a pas empêché son rival de longue date, Conor McGregor, de se faire lécher dans.

Cela ne convenait pas à Nurmagomedov, qui accusait «Notorious» de jouer des deux côtés. Pas plus tard que la semaine dernière, l’irlandais puissant a appelé au verrouillage de son propre pays et a demandé à tout le monde – y compris aux dirigeants de son pays – de rester chez lui.

«Il y a quelques jours, il a envoyé un message:« Hé, les gens, veuillez prendre soin de votre famille, soyez en sécurité, restez à la maison, le gouvernement dit de rester à la maison », a déclaré Nurmagomedov à ESPN. “Maintenant, il dit:” Je suis en bonne forme bla bla bla, je vais me battre. “C’est faux. Pour moi, c’est faux. J’étais toujours réel. Peut-être que quelqu’un aime, peut-être que quelqu’un n’aime pas, mais ce n’est pas mon travail. Mais j’ai toujours été réel. Mais ce mec est faux. “

Nurmagomedov, qui était censé combattre Tony Ferguson, naturellement livide, lors de l’événement principal de l’UFC 249 à la carte (PPV) le 18 avril, a déjà battu McGregor en guise de soumission lors de leur retour à la guerre fin 2018, un combat qui était compétitif, mais pas proche.

“Quand nous avons eu six mois de camp d’entraînement avant le combat, vous faites tout ce que vous pouvez, et vous entrez dans la cage, vous parlez beaucoup de mauvaises choses avant le combat, six mois vous vous entraînez très fort et vous entrez dans la cage et vous frapper comme du poulet », a déclaré Nurmagomedov.

Au moment d’écrire ces lignes, la promotion n’avait pas encore obtenu de ville ou de lieu pour l’UFC 249. En ce qui concerne le coronavirus, le monde a vu 1 039 922 personnes infectées et 55 170 morts, sans aucun signe de ralentissement dans un avenir immédiat.