Khabib Nurmagomedov blâme l’UFC pour l’échec du combat contre Tony Ferguson

Khabib Nurmagomedov ne comprend pas pourquoi il est devenu le gars de l’automne pour le désastre qui est devenu l’UFC 249 et son combat pour le titre léger et malheureux avec Tony Ferguson.

Depuis qu’il a confirmé son retrait mercredi, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a essuyé le plus de critiques de la part des fans, ainsi que de Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC), pour une cinquième annulation du match. entre rivaux. L’UFC 249 devait avoir lieu le 18 avril à Brooklyn, New York, mais la pandémie de coronavirus a provoqué une course folle pour trouver un nouvel emplacement pour la carte tout en gardant la même date.

La situation semble de plus en plus sombre, ce qui a poussé Nurmagomedov à débrancher la prise pendant son verrouillage en Russie, où les voyages à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont été interdits. Les jours se terminent rapidement jusqu’au 18 avril, et avec la situation mondiale qui empire chaque jour, Nurmagomedov a déclaré qu’il n’avait reçu aucune bonne réponse de l’UFC quant à ce qui se passait.

“Personne ne sait où se trouve, mais tout le monde veut que je vole quelque part”, a déclaré Nurmagomedov jeudi sur Instagram Live. “Je ne comprends pas cela. L’UFC a tenté de trouver un emplacement (il y a près d’un mois); ils ne trouvent pas. Et moi? C’est mon erreur? L’UFC ne nous envoie pas de position. Où allons-nous nous battre? Je n’ai pas de localisation; c’est pourquoi je ne vais pas me battre.

«Où allons-nous nous battre? Personne n’en parle. Tout le monde est maintenant à la maison et essaie de trouver quelqu’un (à blâmer). Ils doivent faire pression sur quelqu’un parce que les gens s’ennuient. Soccer fermé, hockey closd, NFL, NBA, soccer, Jeux olympiques, championnats d’Europe – tout est fermé. Maintenant Tony contre Khabib, c’est peut-être fermé aussi. Maintenant, ils doivent pousser quelqu’un. »

La décision de Nurmagomedov de se retirer de l’UFC 249 n’est pas venue sur un caprice, a-t-il dit. Il est initialement venu à San Jose fin février pour terminer son camp d’entraînement à l’American Kickboxing Academy alors qu’il pensait qu’il allait se battre à New York. Mais lorsque la menace COVID-19 a commencé à se propager, il a commencé à discuter d’alternatives avec l’UFC.

Selon Nurmagomedov, on lui a dit qu’il y avait «0%» de chances qu’il se batte aux États-Unis et qu’il y avait «99%» de chances que cela se produise au Moyen-Orient. Il s’est donc rendu dans cette partie du monde, pour se heurter à plusieurs barrages routiers supplémentaires.

«Nous avons quitté San Jose. Nous avons atterri à Dubaï. Nous avons atterri à 20 h. la nuit », raconte Nurmagomedov. «Ils disent (à) 12 heures qu’ils ferment (la) porte. Nous avons essayé d’entrer, mais c’est impossible. Ils disent que c’est impossible. Ensuite, je dis: «OK, quoi qu’il arrive, nous allons aller au Daghestan et continuer à nous entraîner.» Après Dubaï, nous arrivons au Daghestan et continuons à nous entraîner. En ce moment, je termine ma formation. Chaque jour, je m’entraîne et j’attends le lieu, mais ils ne m’envoient pas.

«Toutes (portes de l’aéroport) fermées. La porte russe est fermée, la porte américaine est fermée – partout est fermé. Tout le monde est assis à la maison – le gouvernement, des gens célèbres, même Dana (Blanc). Où est Dana? Tout le monde reste à la maison. Tout le monde en quarantaine. Tous les gouvernements, tous les présidents, tous les personnages célèbres. Tout le monde dit: «S’il vous plaît, restez à la maison» parce que les gens meurent chaque jour. Des milliers de personnes meurent. Le premier pays actuellement, ce sont les États-Unis. »

Compte tenu de toutes ces circonstances, Nurmagomedov pense qu’il est injustement ciblé. Il voulait combattre Ferguson aussi mal que tout le monde voulait enfin le voir, mais a réitéré qu’il n’y a pas de lieu ou de ville hôte confirmé, et donc il aurait pu “se retirer” d’un événement qui n’existerait même pas.

«Je m’appelle Khabib. Je ne suis pas un coronavirus », a déclaré Nurmagomedov. «Mon nom n’est pas un coronavirus. Dana est Dana. Tony Ferguson est Tony Ferguson. Je m’appelle Khabib, mais ce qui me rend fou, c’est que les gens disent que je me retire ou que je fais quelque chose. Je ne comprends pas ça. Je m’entraîne toujours depuis décembre, je m’entraîne très fort depuis décembre. Je suis (venu) aux États-Unis parce que l’UFC m’a (donné) un emplacement à New York. Je viens aux États-Unis, je m’entraîne 40 jours. Puis, quand tout est devenu fou, disent-ils, les États-Unis ne se battent à 100%. Nous déménageons à Dubaï. Pourquoi? Ils m’ont dit que 99 pour cent ça allait être à Dubaï.

«Mon dernier camp d’entraînement, je viens aux États-Unis, je m’entraîne avec l’entraîneur (Javier Mendez) pendant 55 jours, puis nous nous déplaçons à Abu Dhabi parce que le combat était à Abu Dhabi. Je comprends. D’accord, si ce n’est pas Abu Dhabi, pas de problème. Nous l’avons fait avant de pouvoir le refaire. Nous venons, et ils ferment la porte, mais ce n’est pas mon problème. Je ne me trompe pas. Une fois de plus, je veux dire que je suis Khabib; Je ne suis pas un coronavirus. “

À ce stade, il n’y a aucune certitude quant à ce qui se passera ensuite. L’UFC a déjà reporté ses trois prochains événements, et il semble que l’UFC 249 et un certain nombre de cartes à suivre soient également suspendus par un fil.

Nurmagomedov veut cependant combattre Ferguson à la prochaine occasion disponible. Le champion observera le Ramadan à la fin de ce mois, mais a déclaré qu’il pourrait être libre de participer à des compétitions en août ou septembre, en supposant que la pandémie de coronavirus est sous contrôle.

“J’entends le travail de l’UFC sur (faire) un spectacle à San Francisco en août”, a déclaré Nurmagomedov. “Celui-ci est très bon. Peut-être qu’en août tout est fini, mais personne ne sait. J’entends qu’ils vont faire un show mi-septembre à Abu Dhabi. Peut-être, je ne sais pas. Sinon, ils ne pourront pas faire de show, après le Ramadan qui aura lieu en août. Mais même en ce moment aux États-Unis, personne ne sait quand cela va baisser. »

