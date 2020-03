Khabib Nurmagomedov concède que Henry Cejudo est actuellement le plus grand athlète de combat de tous les temps

Image: UFC sur Instagram

Écartez Demetrious Johnson et Jon Jones. Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a déclaré que le champion des poids coqs de l’UFC, Henry Cejudo, est actuellement le plus grand athlète de combat de tous les temps.

Nurmagomedov a suivi la série documentaire tous accès Anatomy Of A Fighter lors d’une récente journée médiatique pour sa société de gestion, Dominance MMA. «The Eagle» a fait cette apparition entouré de stars du MMA, dont Kayla Harrison, Anthony «Rumble» Johnson et Justin Gaethje.

Cejudo était également là pour soutenir son équipe de direction. Vers la fin de l’épisode, “Triple C” est assis avec Nurmagomedov et pose la question suivante:

“Qui est le plus grand athlète de combat de tous les temps?”

Cejudo a gagné son surnom en remportant l’or en tant que lutteur olympique et en devenant champion de l’UFC en deux divisions. En conséquence, il est devenu le triple C. autoproclamé. Le champion des poids légers a reconnu le succès de son camarade et a répondu.

«Oui, champion olympique, UFC, je suis d’accord. Maintenant?” il hocha la tête.

“Tout le monde le prend comme une blague”, a répondu Cejudo. «Mais les faits sont des faits. Pliez le genou. “

Regardez le clip complet de l’interaction entre Henry Cejudo et Khabib Nurmagomedov ci-dessous.

Qui est le plus grand athlète de combat de tous les temps?! Je me repose mon cas Khabib a parlé @khabib_nurmagomedov @willharrisproductions pic.twitter.com/I4vA131uXZ

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 12 mars 2020

Alors que Cejudo a brièvement régné en tant que champion de l’UFC en deux divisions, il a récemment renoncé à sa ceinture de poids mouche après une période d’inactivité. Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo se sont battus pour la couronne 125 à l’UFC Norfolk, Figueiredo gagnant par TKO. Cependant, en raison d’un manque de poids au préalable, il n’a pas pu revendiquer la place de champion et le trône reste vide.

Cejudo devrait défendre son titre de poids coq contre Jose Aldo dans l’événement principal de l’UFC 250 le samedi 9 mai. Une victoire aiderait certainement à affirmer qu’il est le plus grand athlète de combat vivant.

Pensez-vous que Henry Cejudo vaincra Jose Aldo à l’UFC 250? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.