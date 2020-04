Khabib Nurmagomedov confirme qu’il est absent de l’UFC 249 contre Tony Ferguson

Pour la cinquième fois, Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson est absent.

Nurmagomedov, le champion des poids légers de l’UFC, ne défendra pas son titre lors du combat très attendu avec Ferguson lors de l’UFC 249, qui devrait avoir lieu le 18 avril dans un lieu encore à déterminer.

Mercredi, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a annoncé sur Instagram qu’il ne participerait pas à la compétition car il était coincé en Russie lors de la pandémie de coronavirus.

“Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine”, a écrit Nurmagomedov.

«Les gouvernements de tous les pays, des célébrités du monde entier exhortent les gens à respecter toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, de sauver des personnes et (je suis) le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et train volant autour du monde, pour le plaisir de se battre? Je comprends tout, et je suis vraiment plus bouleversé que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. “

Le retrait de Nurmagomedov n’est pas une surprise car l’UFC se bouscule depuis des semaines pour maintenir son combat pour le titre avec Ferguson – et le paiement à la vue dans son ensemble – vivant pendant que le reste du monde du sport est fermé.

Nurmagomedov, qui est au Daghestan, a été confronté à des restrictions de voyage car le gouvernement russe a interdit les voyages pour aider à contenir la propagation du COVID-19.

L’UFC 249 devait initialement avoir lieu au Barclays Center à Brooklyn, New York, mais en raison des restrictions de rassemblement public et de la fermeture de toutes les entreprises non essentielles par le gouvernement de l’État, l’UFC a été forcée de déplacer l’événement. Depuis lors, près de 80% du pays est soumis à une forme quelconque de verrouillage, car COVID-19 a empiré. L’UFC cherchait à prendre l’événement en dehors du pays ou potentiellement des réserves amérindiennes.

Il n’est pas certain que l’UFC essaiera de continuer à conserver l’UFC 249 pour le 18 avril maintenant que Nurmagomedov n’est pas en mesure de rivaliser. Le président de l’UFC, Dana White, a défié le fait que l’émission doive continuer.

De nombreux combattants ont proposé d’intervenir à court préavis lorsqu’il a été annoncé pour la première fois que Nurmagomedov était probablement hors du combat.

Ci-dessous est