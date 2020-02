Khabib Nurmagomedov: Conor McGregor ne se remémore que pour “le drame et l’argent”

Khabib Nurmagomedov est bien conscient des hauts et des bas de l’expérience Conor McGregor.

Il ne se passe pratiquement pas une semaine où une deuxième rencontre entre les deux stars n’est pas mentionnée, ce qui est compréhensible compte tenu de leur longue querelle personnelle, de la victoire de Nurmagomedov au quatrième tour lors de leur premier combat à l’UFC 229, et du chaos immédiat qui a suivi. ensuite.

Pour sa part, le champion des poids légers de l’UFC est principalement passé d’une revanche, au moins jusqu’à ce que McGregor remonte son CV à des niveaux qu’il juge acceptables. Selon Nurmagomedov, la destruction de Donald «Cowboy» Cerrone en 40 secondes par McGregor en 40 secondes n’a pas fait l’affaire.

«Cowboy perd toujours tous ses combats principaux. Toujours », a déclaré Nurmagomedov à TMZ Sports. “Je ne me souviens pas quand il a gagné. Les 10 derniers combats, je pense qu’il a perdu six ou sept combats. Il n’est pas de poids léger ni de poids welter pour le moment. Il n’est pas. Bien sûr, il a un grand nom, mais son temps est terminé.

«Conor a choisi un très bon adversaire. Maintenant, il revient et bat Cowboy, qui perd [seven of his last 11 fights] et puis ils parlent, “D’accord, ce gars revient.” Non, il doit se battre avec des adversaires vraiment coriaces comme Justin Gaethje ou quelque chose comme ça. Il doit revenir à la division légère, il doit réduire le poids. C’est juste mon opinion.”

Il est logique que Nurmagomedov fasse pression pour Gaethje, étant donné que les deux partagent la même direction. Tout comme le champion des poids coq Henry Cejudo, qui a récemment fait équipe avec Gaethje pour faire campagne pour un affrontement McGregor.

Nurmagomedov ne pense pas que McGregor évite Gaethje en particulier. Ce sont les préférences des adversaires de McGregor en général qui font croire à “The Eagle” que McGregor tire parti de son pouvoir d’étoile et “évite les affrontements difficiles”.

Il voit tout intérêt dans un deuxième combat McGregor comme étant purement motivé par la finance, et non par l’esprit de compétition.

“Je pense que les gens veulent nous voir continuer ce qui s’est passé la dernière fois”, a déclaré Nurmagomedov. «Ils veulent juste voir du drame. Si vous demandez aux gens, “Les gars, que pensez-vous, qui va gagner?” 99% diront “Khabib, comme il l’a fait la première fois.” Juste les gens veulent voir un grand spectacle dramatique, seulement pour celui-ci.

«Si nous parlons d’argent, c’est bien. Si nous parlons de drame, c’est bien. Si nous parlons d’un vrai concurrent léger ou d’un vrai combat de championnat léger, ce n’est pas bon. Ce n’est pas un vrai combat de championnat. Mais si nous parlons de drame et d’argent, c’est bien sûr. Mais je viens ici pour le spectacle, pour faire mon héritage. Pour mon héritage, je dois battre des adversaires coriaces comme Dustin Poirier, comme Iaquinta, comme d’autres gars. En ce moment, c’est Tony Ferguson. Je dois les battre tous, comme de vrais prétendants, pas de faux prétendants. »

Nurmagomedov défendra ensuite son titre à l’UFC 249 le 18 avril contre Ferguson, qui est sur une longue séquence de victoires de 12 combats. Comparé à McGregor et à plusieurs de ses adversaires passés, Nurmagomedov voit Ferguson sous un jour entièrement différent.

“Je pense que, juste à mon avis, mes deux dernières années, je suis en compétition avec des gars comme Barboza, dos Anjos, Conor, Poirier, Iaquinta, tous ces gars pas durs comme Tony Ferguson”, a déclaré Nurmagomedov. “C’est pourquoi maintenant j’ai le sentiment d’avoir une réelle motivation car avant, quand je regardais tous ces adversaires, je me disais:” D’accord, je peux battre ce gars. “Bien sûr, je travaille dur, mais en ce moment c’est un adversaire très, très dur.

«C’est pourquoi nous nous concentrons comme toujours, mais en ce moment nous avons plus de concentration, plus de travail acharné. Tony n’est pas comme ces gars. Il est un peu plus dur que tous. “