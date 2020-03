Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson: Qui a le meilleur CV?

Si tout se déroule comme prévu, Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson entreront finalement en collision dans l’événement principal de l’UFC 249 le 18 avril. La carte ne se produira pas à Brooklyn comme prévu à l’origine, et il n’y aura pas de fans dans le bâtiment qui la regarderont en direct , mais si l’on en croit Dana White, ça va arriver.

Le combat est énorme pour le MMA, non seulement parce que Nurmagomedov et Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant, mais parce qu’ils se distinguent comme les deux plus grands poids légers de cette époque.

Mais qui a le CV le plus fort?

C’est une question que le compte Twitter officiel de l’UFC a posée plus tôt cette semaine.

Qui est le CV le plus fort? 📝 # UFC249 pic.twitter.com/JqaaZdfVaY

– UFC (@ufc) 24 mars 2020

Les fans seront probablement divisés sur celui-ci, mais regardons ce que chaque homme a accompli.

Nurmagomedov est un parfait 28-0 au classement général. Les points saillants de son curriculum vitae incluent des victoires décisives contre Rafael dos Anjos, Michael Johnson, Edson Barboza, Al Iaquinta, Conor McGregor et Dustin Poirier. Cela étant dit, les sceptiques de Nurmagomedov remarqueront probablement que bon nombre de ses victoires sont le fruit d’une décision. Ils attireront également l’attention sur la victoire controversée de Nurmagomedov sur Gleison Tibau – un combat que de nombreux fans pensent qu’il a perdu.

Ferguson, quant à lui, a une fiche de 25-3. Les faits saillants de son record incluent des victoires sur Josh Thomson, Edson Barboza, Rafael dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Pettis et Donald Cerrone. Bien qu’il ait quelques victoires décisives sur son dossier, il a une propension avérée aux arrivées par voie de soumission et de grèves. Cela dit, contrairement à Nurmagomedov, Ferguson a subi quelques pertes. Il a également été gravement blessé dans plusieurs de ses combats – même s’il rebondit presque toujours et arrive en tête.

Et les fans? Selon vous, qui a le CV le plus impressionnant: Khabib Nurmagomedov ou Tony Ferguson? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/03/2020.