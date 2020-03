Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson se produira le 18 avril selon Ali Abdelaziz malgré la pandémie de coronavirus

Ali Abdelaziz est certain que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson se produira toujours le 18 avril malgré la pandémie de coronavirus.

Les deux devraient faire la une de l’UFC 249 à Brooklyn, New York, où la ceinture légère est en jeu. Pourtant, l’État de New York a récemment déclaré l’état d’urgence en raison de COVID-19. Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que les rassemblements de plus de 500 personnes seront interdits dans l’État à compter du 13 mars.

Immédiatement, les gens ont remis en question le statut de l’UFC 249, mais Abdelaziz, qui est le manager de Nurmagomedov, a déclaré que le combat continuerait.

Guys @TeamKhabib vs lunettes de soleil se passe le 18 avril. L’UFC trouve toujours un moyen avec ou sans fans ce combat fait chuter les gens à la maison ont besoin de divertissement

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 12 mars 2020

“Guys @TeamKhabib vs lunettes de soleil se déroule le 18 avril. L’UFC trouve toujours un moyen avec ou sans fans ce combat fait que les gens à la maison ont besoin de divertissement”, a tweeté le manager.

Ce combat, bien sûr, est celui que certains fans ont déclaré maudit. Il a été réservé quatre fois dans le passé avec des blessures ou des pertes de poids manquées comme raison pour laquelle cela n’a pas encore eu lieu. Le président de l’UFC, Dana White, a même déclaré qu’il ne réserverait plus jamais ce combat, qu’il n’a finalement pas respecté.

Khabib Nurmagomedov entre dans ce combat avec un record stupéfiant de 28-0. Y compris être 12-0 à l’intérieur de l’Octogone avec deux défenses de titre sous son nom. Dans son dernier combat, il a soumis Dustin Poirier à l’UFC 242. Avant cela, il a présenté Conor McGregor pour sa première défense de titre.

Tony Ferguson, quant à lui, mène une séquence de victoires très impressionnante de 12 combats et est l’ancien champion par intérim des poids légers. La dernière fois, “El Cucuy” a battu Donald Cerrone à l’UFC 238 par TKO et avant cela, il a battu Anthony Pettis par arrêt de corner.

Étant donné que COVID-19 semble empirer chaque jour, avec des ligues sportives comme la LNH, la NBA et la MLB suspendant leurs saisons, beaucoup pensaient que l’UFC annulerait des événements. Pourtant, ils ont commencé à déplacer des événements vers l’UFC Apex à Las Vegas, donc peut-être que l’UFC 249 pourrait recevoir le même sort.

Quoi qu’il en soit, Ali Abdelaziz est confiant que Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battront enfin le 18 avril.

Pensez-vous que nous verrons Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson le 18 avril comme le dit Ali Abdelaziz? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

