Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson sera un événement à huis clos

Le président de l’UFC Dana White reste confiant comme jamais que Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battront pour le titre des légers à l’UFC 249 le 18 avril.

En fait, White a déclaré qu’il avait un nouvel emplacement trié pour le combat Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) contre Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) après avoir été forcé de quitter Barclays Center à New York, par la crise actuelle des coronavirus.

Bien qu’il ait déjà reporté trois cartes UFC en raison de la pandémie mondiale, White reste déterminé à surmonter tous les obstacles pour assurer le combat. Lundi, le patron de l’UFC a confirmé à Kevin Iole de Yahoo Sports qu’il avait déterminé où le concours se tiendrait, cependant, en dehors de confirmer qu’il s’agirait d’un événement à huis clos, a joué timidement.

“Je le sais (je sais où c’est)”, a déclaré White sur Instagram Live. “Mais je ne suis pas encore prêt à vous le dire. Je connais beaucoup de choses. … Il n’y aura pas de fans là-bas. Ça va être un événement fermé. “

White a été audacieux dans son affirmation selon laquelle, malgré tout hoquet, les affaires de l’UFC continueront. Il a promis que son organisation serait “le premier” sport à reprendre son plein essor, mais cette attitude a suscité quelques critiques.

Bien que White ait répliqué à cette critique la semaine dernière, il a déclaré qu’il n’obligeait personne à s’aligner sur sa position. White a déclaré que tout combattant ou membre du personnel de l’UFC ayant des préoccupations bénéficiera de toute la latitude dont il a besoin.

“Tous ceux qui vont être impliqués dans cette affaire le seront parce qu’ils le veulent, pas parce qu’ils doivent l’être ou qu’ils doivent faire quoi que ce soit”, a déclaré White. “Croyez-moi: nous n’avons pas commencé à penser à la sécurité lorsque le coronavirus est apparu. La santé et la sécurité, ce sont des choses auxquelles les entreprises normales qui sont en ce moment n’ont pas nécessairement à penser quotidiennement. La santé et la sécurité sont quelque chose que nous avons fait bien avant le coronavirus et nous le ferons bien après la disparition du coronavirus. C’est tout à fait normal (explétif) pour nous. »

