Khabib Nurmagomedov critique l’UFC pour avoir choisi Donald Cerrone comme adversaire de Conor McGregor

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a critiqué l’UFC pour avoir choisi Donald Cerrone comme adversaire de Conor McGregor à l’UFC 246.

McGregor n’a eu besoin que de 40 secondes pour assommer Cerrone et redevenir la plus grande star du sport. Depuis que le combat a eu lieu le mois dernier, il y a eu beaucoup de critiques pour la performance de Cerrone, y compris le commentateur ESPN Stephen A. Smith. Vous pouvez également compter Nurmagomedov comme l’un des critiques de Cerrone.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en Russie cette semaine, Nurmagomedov a critiqué l’UFC pour sa décision de faire correspondre McGregor contre Cerrone. Le champion n’a pas retenu ses critiques, et vous pouvez vérifier ce que Nurmagomedov a dit ci-dessous avec l’aimable autorisation de MMARusContext.

Khabib: “Les gens ont eu le souffle coupé, pourquoi? Parce que 90% des gens qui regardent le MMA, ne comprennent pas le sport, ils le regardent simplement. Ils connaissent leurs noms (d’athlètes) et c’est tout.”

«C’était peut-être dur, mais c’était exact. Je viens de le prévoir, à quel point (l’UFC) l’a joué correctement. Comme ils ont bien choisi l’adversaire », a déclaré Nurmagomedov.

Nurmagomedov a également critiqué la décision de l’UFC de donner à McGregor un tir au titre contre le vainqueur de lui-même et Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril. Selon le champion, il y a plus de prétendants méritants à 155 livres, bien que le président de l’UFC, Dana White, soit catégorique, McGregor mérite de se battre pour la ceinture.

Khabib: “Mais ils (l’UFC et Conor) ont pris l’autre chemin. Ils ont pris le chemin, c’est compréhensible pour les gens, mais pas compréhensible pour les experts.”

«Les gens ont commencé à parler du match revanche, même si Cerrone a perdu sept de ses 10 derniers combats. Un gars se bat 10 fois et en perd sept, et ils l’appellent un combattant de classe mondiale, une légende, etc. D’accord, qu’il soit une légende. Mais il a été fait il y a longtemps », a expliqué Nurmagomedov.

“Nous parlons des prétendants au titre. Un gars qui se battra pour le titre. Il y a d’autres combattants qui font leurs preuves encore et encore avec leurs performances, avec leurs victoires. Ce sont les prétendants. Mais (l’UFC et Conor) ont pris l’autre chemin. Ils ont pris le chemin, c’est compréhensible pour les gens, mais pas compréhensible pour les experts. »

